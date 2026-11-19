Hobikokk Ragne Värk rääkis Vikerraadios, et kuna tema motoks on pea ees tundmatusse hüppamine, oli ta nõus osalema musta hobusena aasta koka võistlusel. Värgi sõnul sai ta kogu protsessi jooksul taas kinnitust, kui väga talle meeldib süüa teha.

"Kui mulle kevadel see kõne tehti, siis mõtlesin nädalakese ja leidsin, et miks mitte. Kui tihti siis selliseid pakkumisi ikka tehakse, enam ei pruugi seda tulla ja otsustasin väljakutse vastu võtta. Minu viimase aja motoks on pea ees tundmatusse hüpata," ütles toidublogija ja hobikokk Ragne Värk, kes osales "Aasta kokk 2026" võistlusel.

Septembri alguses hakkas Värk oma treeneri Koit Uustalu käe all võistluseks treenima. "Koit on ülimalt äge inimene, hästi rahulik ja külma närviga. Alguses tegime läbi üksikud käigud ja oktoobri algusest tegime juba aja peale, sest võistlusel on kolme käigu valmistamiseks aega viis ja pool tundi. Selle aja jooksul pead tegema seitse eelrooga, pearooga ja magustoitu," selgitas Värk. "Lõpus olid meil üheksatunnised köögipäevad. Päevad olid väga väsitavad, aga see oli meeletu, mis kogemuse ma sealt sain."

Värgi sõnul sai ta kogu protsessi jooksul taas kinnitust, et talle ikka väga meeldib süüa teha.

Võistluse tooraineteks olid kartul, tuur ja mesi. "Kartulit ei ole ma söönud gümnaasiumi lõpust saadik. Kõige rohkem oli meil mõtlemist ja mässamist eelroaga. Lõpuks tuli sellest väga kihvt toit ja kuna mu vanaema käis kunagi väga aktiivselt erinevates kokandusringides, siis minu vanaemalt pärineb üks marineeritud kartulite retsept, mida võistlusel ka kasutasin," tõi Värk välja.

Magustoit, milleks oli soe meekeeks ebaküdoonia-õuna kompoti ja õietolmuga, meetouille, mee-kohupiimakook, hapukoore-mee jäätis, krõbe meekärg ja mee-soolakaramellikaste, pälvis võistlusel tohutult tähelepanu ja üks prantsuse kohtunik ütles, et selle paneks ta koheselt oma restorani menüüsse.

Mee-soolakaramellikaste, mida kuude kaupa harjutati, mängis võistlusel Värgi sõnul küll vingerpussi, aga õnneks lõppes kõik hästi ja toit jõuti õigeaegselt valmis teha.

Värk jagab oma retsepte lisaks kokaraamatutele ka sotsiaalmeedias ja oma toidublogis.

"Ma olin võistlusel must hobune, mis tähendas, et ma võistlesin täpselt samadel tingimustel teiste kokkadega, aga ma ei saanud võistlusel kohta. Õhtusel galal aga toodi välja, et oma punktisummaga oleksin ma olnud kindel koht poodiumil," on Värk väga tänulik.

Hobikokk ei oska veel öelda, mis on tema järgmine väljakutse, sest praegu elab ta veel aasta koka võistluse emotsioonides.