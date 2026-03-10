Trenniköögis kokkade olümpiaks valmistuv tippkokk: pinge on tohutu

Tippkokkade professionaalses trenniköögis Bocuse d'Or võistluseks valmistuva Joonas Koppeli sõnul harjutab ta kaks-kolm korda nädalas. Koppel tõdes, et pinge on võistlusel tohutu ja suurimaks väljakutseks lisaks muule, on road viie ja poole tunniga serveerimiseks valmis saada.

Keset hiigelsuurt laokompleksi asub kontorit meenutav ruum, mida hüütakse kokkade hulgas võimlaks ja kus tippkokad treenivad tähtsateks võistlusteks.

"Praegu käin siin harjutamas kaks-kolm korda nädalas," ütles Bocuse d'Or kandidaat ja restoran A.ju peakokk Joonas Koppel. "Siin on kõik asjad täpselt käe juures, väga professionaalne köök."

Alguses treenis Koppel mujal, aga kokkade katselaboris treenides ei jää kellelegi teisele ette. "Muidu hõivad ju terve köögi," muheles Koppel.

Koppelit treenib ja aitab suureks võistluseks valmistuda hea sõber ja suurte kogemustega tippkokk Mihkel Rand.

"150 000 maksis selle köögi ehitus, pluss veel seadmed, mis siia sisse said ostetud. Pigem me näeme seda kööki meie abina Eesti toidukultuuri parendamisse. Me saame õppida, kuidas luua kokkadele parimat töökeskkonda, kus sünniksid kõige paremad toidud," ütles trenniköögi peremees Urmas Hiie.

Koppeli sõnul maksab trenniköögis harjutamise kord 1500 eurot, kui arvestada kõik kulud kokku. "Võistlusteks treenime 30-40 korda ikka," lisas Koppel. "Riik võiks toetada, siis ei peaks kümnel rindel tõmblema ja ise maksma enamus asju. Muidugi meil on head sponsorid ka, aga neid on ikkagi vähe, aga ma ei hädalda, ise ma otsustasin sellele võistlusele minna, lihtsalt on kurb meel."

Kui trenniköögis toit valmis saab, söövad kokad ja kokaabiline toidu ise ka ära.

"Joonas on kunstnik, tal on kunstniku käed, ta mõtleb kastist väljas," selgitas Bocuse d'Or president Emmanuel Wille, miks just Koppel kandidaadiks valiti.

Kokkade maailmameistrivõistluseks peetava võistluse Euroopa voor algab selle nädala lõpus Prantsusmaal ja oma kandidaadi on võistlusteks üles seadnud 20 Euroopa riiki. Ülemaailmsesse finaali järgmisel aastal pääseb neist ainult kümme.

"Pingetaluvus peab hea olema. Pinget tekitab aeg, aega jõuda on kõige tähtsam. Võistlusel peab toit olema serveerimiseks valmis viie ja poole tunniga," tõdes Koppel.

Noameister Tõnu Arrak on autoriks võistluskandikule, kus on hõbetatud kalavõrku meenutavad restid, mis kõrguvad plaadil, mis kujutab meie põhjaranniku paeplatood. "Siin on roostes raud, siin on põletatud raud ja on poleeritud. Tehniliselt on need kõik terasest ja selleks, et ta rooste läheks, pidin ma ikka kõvasti vaeva nägema," nentis Arrak.

"Kindel finaal, aga täpset kohta ei tea," ennustas Rand, kui kaugele Eesti kokad suurvõistlusel jõuavad.