Gunnar Grapsi lähedasemaid sõpru Mati Valdaru rääkis Vikerraadios, et tema jaoks koosneb Graps kolmest karismaatilisest lauljast, kelleks on Czesław Niemen, Alice Cooper ja Mick Jagger. Valdaru sõnul ei kurtnud Graps kunagi, ka siis mitte, kui tema peret tabasid valusad saatuselöögid.

"Mina kohtusin Grapsiga 1972. aastal muusikakooli sisseastumiseksamitel. Koos ootasime lava taga lavaleminekut, et oma esinemist näidata ja teada saada, kas me pääseme õpilasteks või mitte," ütles muusik ja Gunnar Grapsi üks lähedasemaid sõpru Mati Valdaru.

Valdaru meenutas, et tema ootas juba varakult lava taga, kui ühel hetkel lendas sisse rohelises ülikonnas Graps, kes hüüdis lennukalt: kus siin saab mängida?

Esimesest päevast alates said nad sõpradeks ja kuna Valdaru oli suur fotograafiahuviline, kutsus Graps Valdaru oma bändi Ornament pildistama. "Käisin kõikidel kontsertidel kaasas. Olavi Pihlamägi oli Grapsi elu üks suur muutja, just positiivses mõttes, kes aitas Grapsil püünele saada," meenutas Valdaru.

Tol ajal visati muusika ringkondades nalja, et Graps üritab poola lauljat-laulukirjutajat Czesław Niemen'i järgi teha. "Just hääle muutuse tõttu. Minu jaoks koosneb Graps kolmest komponendist. Häälevärk on Niemen'ilt, aga ta hakkas Magnetic Bandi ajal ennast meikima ja siin oli tal eeskujuks Alice Cooper. Nõukogude Liidus hakati teda nimetama, et ta on N Liidu Mick Jagger," nentis Valdaru.

1977. aastal astus Graps Magnetic Bandiga esimest korda lavale. "Graps üritas taas muuta suunda ja hakkas sel ajal džässrokki tegema. Kasutas esinemistel lindistusi, mis olid tehtud sünnitusmajas, luges Hemingway luuletusi. Ta otsis oma teed," tõi Valdaru välja.

Graps on Valdaru arvates nelja stiili Eestisse maaletooja. "Reggae ja funk, soul, bluus ja hard rock," tõi Valdaru välja.

Grapsil oli kodus tohutu plaadikogu. "Ta sai Soomest kogu aeg plaate. Legendaarne Soome trummar ja laulukirjutaja Remu varustas teda plaatidega, aga ka tolleaegne Soome uudistesaate juht ja diskor Joke Linnamaa. Nad mõlemad varustasid Gunnarit ka trummipulkade, trumminahkade ja üldse rekvisiitidega."

Valdaru tegeles omal ajal ka fännide saadetud kirjadele vastamisega.

Venemaal tuuritamise tõttu kannatas ka Grapsi pereelu. "Ühel hetkel mõjus Gunnarile ka see, kui tema noorem poeg sai avariis vigastada ja sai eluaegse trauma," meenutas Valdaru. "Gunnar ei kurtnud kunagi, ka oma kõige lähedasematele inimestele. Ta tahtis küll ennast tühjaks rääkida, aga mitte kurta. Ta rääkis kogu aeg, et on vaja uuesti kokku saada ja uuesti bändi tegema hakata."

"Ma pidin klappima päris palju Grapsi Venemaal juhtunud pahandusi. Pidin ka Tallinnas käima aru andmas, pidin laskma tema lugudest tõlked teha, sest venelane ei saanud aru, mida me laulame. Graps laulis ju Venemaal ainult eest keeles," meenutas Valdaru. "Eesti oli Venemaa jaoks lääs."

Gunnar Grapsi 75. sünniaastapäevale pühendatakse kontsert "Roosid papale", kus tantsuga astub lavale ka Grapsi pojatütar Meri Li Graps.