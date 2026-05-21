Michelini aasta noorkokk: alustasin Covidi ajal nullist

Travkin tunnistas kolmapäeva õhtul "Ringvaates", et tunnustus ei ole talle veel kohale jõudnud. "Ma arvan, et mul läheb mingi nädal aega, et praegu sellest töönädalast üle saada, korraks magada ja siis see tuleb järgmisel puhkepäeval," muigas ta.

33-aastane Travkin hakkas kokandusega tegelema kuus aastat tagasi koroonapandeemia ajal. "Ma hakkasin Covidi ajal täiesti null kohast kokaks. Ma olen selles mõttes ikka täiesti roheline."

Michelini hindajad on anonüümsed. Seda, millal nad Fotografiskas käisid, peakokk pakkuda ei osanud.

"Sellest küll räägitakse, et alati visatakse rätikuid, taldrikuid, nuge ja kahvleid meelega maha või et on imelik meiliaadress ja üksik inimene, aga tegelikult on ka see, et nad võivad istuda üksi mitme inimese lauas juures. Sa kunagi ei tea. Ja meil Fotografiskas käib väga palju laudu," rääkis ta.

Travkinile meeldivad kõikide maade köögid. "Sellepärast on ka meie enda käekiri köögis ka väga eklektiline ja natukene metsik. Me kasutame Eesti toorainet, aga lisame selle väga palju kogu maailma maitseid. Praegu on mul suur Maroko armastus, nii et ma arvan, et seda Lähis-Ida osa tuleb juurde," avas peakokk.

Restoranis armastavad eestlased Travkini sõnul enim tartarit tellida. "Sada protsenti. Me just panime selle menüüsse. See peab olema. Me aasta aega natukene boikoteerisime seda, nüüd andsime alla ja kohe läks," tõi ta välja.

Üks Travkini suur lemmik on tatar. Ka "Ringvaate" stuudios otsustas ta just tatart teha. Keedetud tatrale lisas ta nduja't, praemuna ja murulauku.

Peakoka nipp on tatart alati röstida. "Kui ma ka keedan, ma teen alguses sedasama, et praen õliga lahti. See justkui avab ja röstid selle tatra läbi. Tekib ka selline pähkline, natukene karamelline sügavam mekk talle," õpetas ta.