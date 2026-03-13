Siigur: köögiviljaroa loomine on kokale keerulisem kui liharoa tegemine

Siigur restoranide peakokk Tõnis Siigur rääkis "Ringvaates", et külastaja ei pea teadma, kui suur töö eelneb igale toidule ja lisas, et nende restorani menüüs oleva hõrgu sibularoa valmistamiseks kulub 24 tundi. Siiguri sõnul on köögiviljast toitu teha tunduvalt raskem kui proteiinibaasil toiduainetest.

Vahel ei valmi põnevad road mitte haruldasest ja kallist toorainest, vaid millestki väga lihtsast nagu sibul.

"Me kasutame oma menüüs suhteliselt lakoonilisi nimesid, pigem näitame põhitoorained ära, et tekiks üllatusmoment, ja lõpuks, kui sa toidu saad, siis toit peab olema võimsam kui nimi," ütles Siigur restoranide peakokk Tõnis Siigur.

Noa restorani menüüs oleva roa nimega Sibul taha peidab end gurmeeroog, kus sibul täidetakse lambalihaga. Selle roa autor on Noa peakokasaali peakokk Roman Sidorov, kes pälvis 2022. aasta kevadel Michelini tärni.

Pealtnäha lihtsa roa restoranikülastaja lauda kandmisele eelneb aga mitmepäevane töö.

"Kodus sõime kogu aeg lambahautist sibulaga ja sealt see idee tuligi," sõnas Noa Chef's Hall'i peakokk Sidorov.

Siiguri sõnul kasutatakse suurt ja magusat sibulat, mis röstitakse ühelt poolt pannil piisavalt kaua, et sibul saaks valmis, eraldatakse siis lehed ja tekivad sibula korvikesed, kuhu pannakse täidis. "Teine põhikomponent on lamba rillette ehk rebitud liha, mis on hästi kaua hautatud ja küpsetatud köögiviljade, veinide ja maitseainetega. Pärast küpsemist rebitakse liha tükkideks ja hautatakse veelkord veiniga ahjus ja asetatakse sibula sisse."

Kaste ja kreem roa juurde tehakse kolmest erinevast sibulast. "Lõpuks valmistatakse järele jäänud sibulapuljongist glasuurkaste," lisas Siigur.

"Rillette'i valmistamiseks kulub 24 tundi," tõdes Sidorov.

"Külastajad tihti ei teagi, kui suur eeltöö eelneb igale toidule, mis neile lauale serveeritakse. Igapäevaselt toimetab köögis viis kokka. Saalis on igapäevaselt umbes 25 külastajat. Nii et iga viie külastaja kohta üks kokk pluss üks teenindaja. Külastajad ei tohigi tunnetada seda tegelikku pikka protsessi, mis iga toidu valmistamise taga on," tõi Siigur välja.

Köögiviljast toitu teha on Siiguri sõnul tunduvalt raskem kui proteiinibaasil olevast toidust. "Igasugune taimne kombinatsioon on alati teretulnud, lihtsalt ole mees ja proovi see muuta maitsvaks kunstiks. Ühe toidu väljatöötamisprotsess on üldjuhul kuu aega, enne kui ta jõuab külastaja lauale," nentis Siigur.