Küülikukasvataja Peeter Vahtramäe rääkis "Ringvaates", et tal on kodus maailma suurimat ja maailma väikseimat tõugu küülikud, sest talle meeldivad ekstreemsused. Vahtramäe sõnul on küülik väga puhas loom, keda on lihtne toas potil käima õpetada, aga juhtmeid närivad nad küll.

MTÜ Eesti Väikelooma- ja Kodulinnukasvatajate ühing korraldab 20.–21. novembril Tartu söödakeskuses küülikunäituse.

"Näitusel hindab kohtunik küüliku välimikku, karvkatet ja kehahoiakut," ütles küülikukasvataja Maia Näkk, kelle süles istuv Sallanderi tõugu küülik on eelmise aasta võistluse võitja.

Näki sõnul on küüliku treenimine igapäevane töö. "Küülik tahab igapäevast hooldust saada. Võtad puurist välja sülle. Näituseks ettevalmistamine on pikem protsess, küülikut peab ka kaaluma ja mõõtma."

"Erinevatel tõugudel on näitusel ka erinevad poosid. Mulle meeldivad ekstreemsused ja mulle meeldib must värv," ütles küülikukasvataja Peeter Vahtramäe, kes kasvatab maailma kõige suuremat ja maailma kõige väiksemat tõugu küülikuid.

Maailmas on need kaks tõugu Vahtramäe sõnul kõige populaarsemad lemmiklooma tõud. "Nii suured ja ka nii väikesed küülikud ongi mõeldud puhtalt lemmikloomaks. Väikese küüliku tõuks on värviline kääbusküülik," nentis Vahtramäe.

"Minu on angooraküülik ja teda peetaksegi villa saamise eesmärgil. Teda peab iga kolme kuu tagant pügama. Ma ise ketran tema villa, ise koon ja see kõik on üks mu suur hobi, mul on ka palgatöö, ma olen õmbleja," muheles küülikukasvataja Janika Roops.

Roopsi sõnul ei sobi näitusele ükski agressiivne loom. "Ta saaks siis disklahvi, kui ta hakkaks käituma närviliselt," nentis Roops.

Roopsil on ka satiinküülik. "Tema on ainuke küülik, kelle karvkate on läikega," ütles Roops, kellel on kodus ligi sada küülikut. "Minu eesmärk on aretamine ja sellega olen ma tegelenud ligi 20 aastat."

"Mul on tubli abikaasa, kes ehitas küülikute jaoks lauda ja meil on ligi 150 küülikut ja muud koduloomad veel lisaks. Meie talu saigi alguse ühest küülikust," sõnas Näkk.

Küülik on Vahtramäe sõnul väga puhas loom. "Toas on teda väga kerge treenida potil käima, aga juhtmeid närib küll," lisas Vahtramäe.

Näitusele tuleb 20 erinevat tõugu küülikut 17 erinevalt kasvatajalt.