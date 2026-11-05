Eesti Laul 2027 finaalkontserdi piletid on nüüd müügil

Nädal tagasi paisati müüki Eesti Laulu fännitsooni piletid, mis annavad võimaluse kontserdile kaasa elada vahetult lava ees seistes. Nüüd on Piletilevis saadaval ka kõik teiste sektorite kohad. Valikut jagub erinevas hinnaklassis, istekohtadega pileti saab soetada nii parterisse kui ka esimesele ja teisele tasandile.

Eesti Laulu korraldajate sõnul näeb finaalkontserdil 12 täiesti erinäolist numbrit, sest uudne lava ja tehnilised lahendused annavad muusikutele võimaluse läheneda oma etteastele suurelt ja loominguliselt. Eesti Laulu juurde kuuluvad alati ka erilised üllatused, nii ka sel korral, kui lavale astuvad mitmed külalisartistid. Suurejoonelist õhtut juhivad Eda-Ines Etti ja Koit Toome.

ERR-i juhatuse liige Mart Luik soovitab finaalkontserdile pilet aegsasti soetada: "Eesti Laul on korraga nii suurim teleproduktsioon Eestis kui ka üks vägev kontsert, mille kohapealne melu on elamus omaette. Hetkel on piletivalik suur ja seetõttu tasub pigem kiirustada, et leida just endale kõige meelepärasem koht saalis. Pühadele mõeldes on tegemist ideaalse jõulukingiga igale Eesti muusika sõbrale."

Eesti Laulu finaalis astuvad võistlustulle:

Daniel Levi

Jaagup Tuisk ja Wanda

Johanna Elise

Kerli Kivilaan

Laura

M Els x J-Run

Ollie

Pale Alison x Minimal Wind

Panorama, Vemka, Hans Markus

Rita Ray

Zetod feat. Hellika

Traffic

Eesti Laul 2027 võistluslugusid kuuleb esmakordselt 27. novembril ETV erisaates "Eesti Laul 2027. Start".