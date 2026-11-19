Liikluspsühholoog Gunnar Meinhard rääkis "Terevisioonis", et iga päev liigeldes on küsimus usalduses ja tundes, mida liikluses olles riskina tajutakse. Liiklusmüüte uuriva psühholoogi sõnul uinutavad tänapäeva ülimugavad autod inimese valvsuse ja reaalsete riskide eiramine toob kaasa liiklusohtlikud olukorrad.

"Inimeste mõtetes on liiklusega seonduv sageli väga kummaliselt modelleeritud. Kevadel tegime politseile ühe äpi, mida on kiiruseületajatel võimalik teedel rahunemispeatuses kasutada ja seda tehes tekkis meil küsimus, et kui inimestel pole tehnilist võimekust telefonis midagi teha, siis mida nendega teha. Moodustasin ristsõnalaadse sõnamängu kiirusemüütidest, mis olid aastate jooksul kogunenud," ütles liikluspsühholoog Gunnar Meinhard.

Seejärel vaatas ta ka alkoholiga seotud müüte, mida on kümneid. "Paari päevaga sai neid müüte kirjutatud sadades ja lõime meeskonnaga kodulehe, sest mul tekkis huvi vaadata ka nendesse müütidesse sisse," lisas psühholoog.

Veebilehega veel töö käib, aga selle eesmärk on sulatada liiklusmüüte. "Mõte on selline, et teatud aja pärast paneme kokku väikese loo, mida inimesed arvavad, mida nad vastavad. Inimestel on erinevad nägemused ja seisukohad ja meid huvitab just see, kuidas müüt tekkinud on ja kuidas seda väidet kummutada. See on järgmine korrus, järgmine etapp," selgitas Meinhard.

Suuremad liiklusmüüdid on joobe, kiiruse, väsimuse ja kõrvaliste tegevuste kohta. "Inimesel on vaja oma müüt üles leida ja siis on võimalik sellega edasi tegelema hakata," nentis psühholoog.

"Küsimus on selles usalduses ja tundes, mida liikluses olles riskina tajutakse. Kuna tänapäeva autod on hästi mugavad, siis see mugavus natuke uinutab inimesi roolis olles," nentis Meinhard.