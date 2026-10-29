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Eesti Laulu finaalkontserdile tulid müüki fännipiletid

Eesti Laul
Eesti Laul 2027 saatejuhid Koit Toome ja Eda-Ines Etti
Eesti Laul 2027 saatejuhid Koit Toome ja Eda-Ines Etti Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti Laul

Neljapäeva õhtul läks Piletilevis müüki piiratud kogus Eesti Laulu fännitsooni pileteid.

Eesti Laulu suur finaalkontsert toob 30. jaanuaril Unibet Arenal publiku ette 12 erilist lavanumbrit ja õhtu täis muusikalisi üllatusi. Kõige vahetuma elamuse finaalkontserdilt saab lava ees paiknevas fännitsoonis oma lemmikule kaasa elades. Piiratud koguses fännipileteid tuli Piletilevisse müüki sel neljapäeval.

Teiste sektorite istekohtadega piletid jõuavad müügile novembri alguses.

Eesti Laulu finaalis astuvad võistlustulle Daniel Levi; Jaagup Tuisk ja Wanda; Johanna Elise; Kerli Kivilaan; Laura; M Els ja J-Run; Ollie; Pale Alison ja Minimal Wind; Panorama, Vemka ja Hans Markus; Rita Ray; Zetod feat. Hellika ning Traffic.

Õhtut juhivad Koit Toome ja Eda-Ines Etti ning lavale on oodata mitmeid külalisartiste.

Eesti Laul 2027 võistluslugusid kuuleb esimest korda 27. novembril ETV erisaates "Eesti Laul 2027. Start".

Toimetaja: Karmen Rebane

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