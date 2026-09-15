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Peakokk Gerli Travkin: toitude tegemisel võiks kasutada pruuni võid

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Fotografiska peakokk Gerli Travkin valmistas "Terevisioonis" Hokkaido kõrvitsast tervisliku roa ja tõdes, et toitude tegemisel võiks kasutada pruuni võid, mida on väga lihtne teha. Travkini sõnul annab pruun või toidule pähklise ja karamellise noodi.

"Täna olen kaasa võtnud Hokkaido kõrvitsa, mis on täielik nullkulu kõrvits, koor ja seemned on kõik söödavad," ütles Fotografiska peakokk Gerli Travkin. "Hokkaido kõrvits on natuke siidisema ja tihkema tekstuuriga magusam kõrvits."

Travkin võttis stuudiosse kaasa pruuni või. "Olen piimavadaku ära karamelliseerinud. Pruun või on supertoode, soovitan seda kodus teha. Unustad või lihtsalt pannile ja see juhtub temaga ise, lihtsalt põletad või natuke põhja. Hea on aga kõrval seista, kui hetkeks ei vaata, võib liiga põhja keeda. Ma teen selle võiga kõike, panen magusa sisse, toitude peale, pruun või annab toidule sügavama pähklise ja karamellise noodi. Igas retseptis, kus on küpsetamisel võid vaja, on pruun või kõige parem, see on lihtsalt nii palju maitsvam," tõi Travkin välja.

Travkin lõikas kõrvitsa suuremateks tükkideks, määris pruuni võiga kokku ja röstis 200-kraadises ahjus 30 minutit.

"Restoranis me kuivatame ahjus ülejäänud kõrvitsa koored ja seemned ning teeme sellest kõrvitsa haldjatolmu. Lähis-Idas on selline maitseainesegu nagu dukkah," nentis Travkin.

Röstitud kõrvitsa tükid praadis kokk pannil ja tõstis taldrikule. "Juurde panen Kalamatsi kitsejuustu, peale astelpajumarju ja rohelist. Kõrvitsast annab väga palju asju teha. See on väga sõbralik köögivili. Sööge kõrvitsat rohkem."

"Marinaadi tegemine on ka väga lihtne: üks osa suhkrut, üks osa vett ja üks osa äädikat. Näiteks õuna-või veiniäädikas. Enda maitse järgi võib maitsestada, võib panna küüslauku, loorberit, terapipart," nentis Travkin.

Fotografiska peakokk Gerli Travkini valmistatud kõrvitsaroog Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", saatejuhid Martha-Beryl Grauberg ja Juhan Kilumets

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