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Galerii ja video: Eesti Laul 2027 tutvustas osalejaid

Eesti Laul
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Eesti Laul 2027 tutvustas osalejaid
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Eesti Laul

Eesti Laul 2027 tutvustas neljapäeval konkursile pääsenud artiste ja autoreid.

Eesti Laulu finaalis astuvad võistlustulle Daniel Levi; Jaagup Tuisk ja Wanda; Johanna Elise; Kerli Kivilaan; Laura; M Els ja J-Run; Ollie; Pale Alison ja Minimal Wind; Panorama, Vemka ja Hans Markus; Rita Ray; Zetod feat. Hellika ning Traffic.

Vaata intervjuusid finalistidega Eesti Laulu lehelt.

Pressikohtumist juhtis Marko Reikop.

Eesti Laul 2027 võistluslugusid kuuleb esimest korda 27. novembril "Start" saates ETV-s ja Jupiteris. Eesti Laulu finaalkontsert toimub 30. jaanuaril Unibet Arenal. Õhtut juhivad Ines ja Koit Toome.

Vaata ülekannet pressikohtumiselt:

Toimetaja: Karmen Rebane

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