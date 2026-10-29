Galerii ja video: Eesti Laul 2027 tutvustas osalejaid

Eesti Laulu finaalis astuvad võistlustulle Daniel Levi; Jaagup Tuisk ja Wanda; Johanna Elise; Kerli Kivilaan; Laura; M Els ja J-Run; Ollie; Pale Alison ja Minimal Wind; Panorama, Vemka ja Hans Markus; Rita Ray; Zetod feat. Hellika ning Traffic.

Vaata intervjuusid finalistidega Eesti Laulu lehelt.

Pressikohtumist juhtis Marko Reikop.

Eesti Laul 2027 võistluslugusid kuuleb esimest korda 27. novembril "Start" saates ETV-s ja Jupiteris. Eesti Laulu finaalkontsert toimub 30. jaanuaril Unibet Arenal. Õhtut juhivad Ines ja Koit Toome.

Vaata ülekannet pressikohtumiselt: