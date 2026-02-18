Roman Zaštšerinski: meie vanaemade toidud on juba natuke unustatud kunst

Tippkokk Roman Zaštšerinski rääkis "Prillitoosis", et naudib oma vanaema retseptide järgi tehtud toite, kuigi lastele need väga ei meeldi. Tippkoka sõnul on meie vanaemade toidud praegu natuke juba unustatud kunst.

"Restoran Moon sündis 16 aastat tagasi sellest, kui ma koos venna ja oma naisega avasin restoran-kohviku ja meie mõte oli hakata pakkuma kodust toitu, mis on inspireeritud meie vanaemade toitudest, aga moderniseeritud," selgitas restoran Moon peakokk Roman Zaštšerinski.

Zaštšerinski vanaema tegi kanapuljongi ürtidega. "Ma jätsin meelega supi sisse vedelema loorberilehe, nagu see oli vanasti. See on natuke nagu unustatud kunst. Puljongi juurde tegi vanaema pirukaid, riisi-hakklihapiruka ja kapsa-munapiruka. Kapsa sisse pani vanaema alati natuke äädikat. Lapsepõlves me lihtsalt pudistasime selle piruka supi sisse, kui vahel tainast ei tahtnud süüa. Need on mu lapsepõlve mälestused," meenutas Zaštšerinski.

Sageli on nii, et süües tänapäeval vanaema retsepti järgi tehtud toitu, ei maitse see enam nii nagu vanasti. Siin mängivad Zaštšerinski sõnul olulist rolli mälestused, vana aja lõhn, vanaema pann ja vana ahi.

Tänapäeva lapsed ei söö enam vana aja toite nagu kissell ja leivasupp. "Aeg liigub lihtsalt edasi. Mul on see draama juba üle elatud, et ma pole suutnud oma lapsi vanaemade toite armastama panna. Laste puhul mängib olulist rolli ka see, mida nad lasteaias ja koolis söövad. Lastele meeldib tatar, makaronid, riis, viinerid. Minu lapsed armastavad vähemalt borši ja kalasuppi, mida ma teen paar korda nädalas."

Mõnikord teeb kokk nii palju suppi, et paneb ka sügavkülma. "Vahel võtan selle jaoks aega, aga alati ei õnnestu. Tegelikult on väga mugav, kui sul on borši, seljanka või hernesupi põhi külmikus olemas."

Koka sõnul lähevad iga aastaga paremaks ka poes müüdavad purgisupid. "Ma ostan tihti lihata borši purgisupi, kuna mu naine on taimetoitlane. Lastele teen supi ise või võtan oma restoranist, naisele teen purgisuppi," muheles Zaštšerinski.

"Mina olen alati õnnelik, kui ma teen oma lapsepõlve retsepte, see, mis lapsed ja teised sellest arvavad, ei lähe mulle korda. Lapsed ei pea olema minuga nõus, neil tulevad oma toidud, mida nad tulevikus oma lastele tegema hakkavad."