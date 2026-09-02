Koolikokk: paneme vanemate soovil toiduretseptid TikTokki üles

"Koolitoit kindlasti lapsi ülekaaluliseks ei tee, sest me jälgime kaloraaže ja teeme ikkagi täisväärtusliku toidu lastele. Ka kõik meie tooraine on naturaalne, meil ei tule ühtegi asja pakist. Gallina Blanca puljongipulbrit meil köögis ei ole, ma ei lubagi seda oma kööki, meie keedame puljongi kontidest. Toit peab hea olema," ütles Rocca al Mare Kooli peakokk Antti Utno.

Koolikokad valmistavad iga päev ka pagaritooteid, sest koolis on kohvik. "Meil on selline universaalne taigen, millest saame teha nii magusa kui soolase toote."

Utno sõnul söövad lapsed koolis kalasuppi ja maksa väga hea meelega. "Laps on kodu peegel ja kool pole kindlasti see koht, kus me õpetame lapsi midagi sööma. Me vajame ka lapsevanemate tuge. Lapsevanemad kirjutasid meile, et mida te seal koolis teete, et laps kodus ei söö, andke meile ka oma retsepte. Mõtlesime, et me ei hakka igaühele kirjutama, vaid tuli idee teha TikTokki videosid ja see läks nii viraalseks, et nüüd panemegi toiduvalmistamise videod kõigile vaatamiseks sotsiaalmeediasse üles," nentis kokk.

"Meil on koolis kokku viis kööki, kus me toimetame ja kokku 15 kokka. Igas köögis on vastutav kokk, mina aitan ja juhendan neid kõrvalt," selgitas Utno. "Koolis on lapsi 3000."

"Meil on põhimõte, et kui teeme toidu, peame tahtma ka ise seda süüa," nentis koolikokk.

Öösiti keedavad kokad puljongit. "Miinimum 12 tundi ja kuni kolm ööpäeva."