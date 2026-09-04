Hollandi tipprestoranis kätt harjutanud kokk: neli kokka maitses mu toitu

Alto resto peakokk ja kolme Michelini tärniga restoranis praktikal käinud Kristjan Jürimäe rääkis "Ringvaates", et talle anti palju võimalusi ja usaldati, kuid siiski maitses kuni neli kokka tema valmistatud toitu enne, kui see jõudis lauda. Jürimäe sõnul on 50 inimest mahutanud tipprestoranis tööl 50 kokka.

"Tavaliselt öeldakse, et kolme tärni restoranis võiks igal taldrikul olla vähemalt 15 eri maitset, kümme maitset on miinimum ja on vaja palju harjutada, et saada kogu asja tasakaalu," ütles Alto resto peakokk Kristjan Jürimäe, kes oli viis nädalat Hollandi kolme Michelini tärniga restoranis De Librije praktikal.

Jürimäe sõnul alustas ta kuus aastat tagasi Iirimaalt, kus käis ka Michelini tärnidega restoranis praktikal. "Tekkis meeletu kirg toidutegemise vastu. Kuna mu enda restoranis tekkis suvepaus ja kuna Hollandis oldi valmis mind vastu võtma, siis polnud võimalik mitte minna."

Enne kui ta Hollandi restorani praktikale sai, kirjutas ta ligi 30 kirja maailma eri restoranidesse. "Algul öeldi, et ära suuri lootusi loo, sa puhastad köögivilju ja võib-olla kala, aga mida aeg edasi, seda rohkem usaldati. Kui julged ennast tõestada, siis käisin ka lauas, serveerisin toite kuni pearoogade, hirveliha puhastamiseni. Mulle anti väga palju võimalusi ja mind usaldati. Kolm inimest kogu aeg pingsalt vaatas. Kui tegid midagi valmis, viisid selle vanemkoka juurde, ta vaatas selle üle, ütles, et mine järgmise koka juurde. Siis läksid seeniorkoka juurde ja alati käis toit ka peakoka juurest läbi. Kui midagi tegid, siis miinimum kaks inimest maitses seda, aga tavaliselt neli," meenutas Jürimäe praktikal oldud aega.

Iga viie nädala tagant üks käik menüüs muutub. "Restoranis on küll kaheksakäiguline menüü, aga kõik kokku on umbes 25 eri taldrikut. Köögis töötades tundus mulle, et on vaja kolme-nelja tugevat inimest, kes on nõus iga päev sada protsenti kogu aeg kohal olema, et saadud Michelini tärne hoida," nentis Jürimäe.

"Väga hea restorani ja ühe tärni vahe ei ole suur, aga kolme tärni ja väga hea restorani vahe on meeletu. Iga külalise kohta on üks töötaja tööl. Hollandi restoranis on umbes 50 külalist ja köögis on ka 50 kokka. Õhtusöök ühele maksis 325 eurot, lisaks joogid ja tipp, mida toidu hinna sisse ei arvestata," nentis Jürimäe.

Hollandis asuv restoran oli tehtud kunagisest naistevanglast, kus on palju ruume. "Kuigi restoran asus väikses linnas, meie mõistes Pärnus, oli iga päev restoran rahvast täis."