Kokana töötanud Veersalu: köögis peab igaüks oma koha välja võitlema

Eesti peakokkade ühenduse liige Hanna-Greta Veersalu rääkis Vikerraadios, et restorani köögis ei oma absoluutselt tähtsust, kes sa oled või milline on sinu taust, köögis peab igaüks oma koha välja võitlema. Veersalu tõdes, et kui sa ei saa hakkama koostööga, ei suuda rutiinis olla ega rolle austada, siis köögis väga pikka pidu ei ole.

Nädalavahetusel esilinastus film "Tony", milles heidetakse valgust maailmakuulsa koka Anthony Bourdaini varastele tööaastatele Provincetownis Massachusettsis.

"Anthony Bourdain oma eluajal ei olnudki kuulus kokk, kuulsaks ta sai tegelikult kirjanikuna, kes kirjutas koka elust. Ise nimetas ta end väga pikalt kirjanikuks. Tema käekiri, kuidas ta kirjutas, kõnetas kõiki ja ta tõi selles ajas välja köögielu pahapoole, mida keegi teine polnud julgenud teha," ütles Eesti peakokkade ühenduse ja Culinary Team Of Estonia liige Hanna-Greta Veersalu.

"Anthony idealiseeris matšolikku kultuuri ja oli ka ise üsna matšotüüp, eriti algusaastatel. See oligi toona köögikultuuri põhijoon. Hilisematel aastatel ta siiski muutus ja rääkis ka võrdsusest ja rahust köögis," tõi Veersalu välja.

Tol ajal see köögipool niimoodi toimiski, et seal olid narkouimas inimesed, pannid lendasid, midagi läks põlema, keset söögitegemist isegi kakeldi. "Ka tänapäeval võib köögis kaklemist ette tulla. Köögis on suured egod ja kui sa ikkagi oled mõnikord 20 tundi järjest ühes keskkonnas, magamata, võivad tahes-tahtmata sellised teemad tekkida," nentis Veersalu.

"Köögis ei oma see absoluutselt tähtsust, kes sa oled või sinu taust. Sul võib olla doktorikraad milles iganes, võid olla väga hea tippjuht kuskil kontoris, aga köögis sa pead oma koha välja võitlema," tõdes Veersalu. "Kui sa köögis ei saa hakkama koostööga, ei suuda rutiinis olla, ei suuda rolle austada, siis sul seal väga pikka pidu ei ole. See oli ka Bourdaini sõnum."

Koka eriala on Veersalu sõnul väga põnev, sest see areneb kogu aeg. "See on kunst, see on looming. Teisalt on seal väga tugev süsteemsus ja kord, mida peab järgima. Seal on kaks maailma. Kui sul on see kirg, siis sa ei saa sellest lahti. Ma ise olen ka teise eriala inimene, sattusin koka ameti peale läbi juhuse kümme aastat tagasi," nentis Veersalu.

Bourdaini elu lõppes traagiliselt, kui mees tegi enesetapu 61-aastaselt.

"Adrenaliinitulv, mis selle trammiga (väga kiire töö-toim.) tekib, on põhjus, miks meil on väga palju meeskokkasid, see on nagu tippsport. See käivitab ja põletab," tõdes Veersalu.

Culinary Team of Estonia on eesti kokkade rahvuskoondis, mis koosneb kümnest kokast. "Novembris lähme Luksemburgi Eestit esindama Culinary World Cup MM-il. Selleks me treenime juba peaaegu kaks aastat," nentis tiimiliige Veersalu.