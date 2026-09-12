Ivari Vokk: miskipärast peab enne tippkokaks saamist põhjast läbi käima

Masterchef Eesti tiitliga pärjatud hobikokk Ivari Vokk rääkis "Ringvaates", et millegipärast peab tippkokkade puhul alati mingi tragöödia taga olema ja inimene peab olema täitsa põhjast läbi käinud, et saada nii heaks. Voki sõnul ei saagi kirge vaikselt ehitada.

"Millegipärast mõtlesin, et näen mängufilmis "Tony" rohkem kokaelu, aga see oli film tippkokk Anthony Bourdaini elust enne tippkokaks saamist," ütles Masterchef Eesti tiitliga pärjatud hobikokk Ivari Vokk.

"Bourdain oli raske iseloomuga nagu kõik geniaalsed inimesed. Tundub, et peakokkade puhul peab alati mingi tragöödia taga olema, et saada nii heaks. Sa pead olema täitsa põhjast läbi käinud ja sealt tuled kuhugi," nentis Vokk. "Terve Bourdaini elu oli üks tragöödia."

"Mina ei ole peakokk, aga ma pean peakokkadest meeletult lugu. Selleks, et tippkokaks saada, pead kõik tunnid ära tegema. Film "Tony" näitab väga hästi, mismoodi neid tunde päriselt ära tehakse. Kõik peakokad on need tunnid ära teinud. See on päriselt ka nii raske," tõdes Vokk.

Eks ka peakokad peavad end kuhugi ja kuidagi maha laadima. "Mõni teeb seda vaiksemalt ja mõni valjemini. Kirge ei saa vaikselt ehitada. Kunst ja ka kokandus on ju kirglik tegevus, kirglik töö, see on loomine. Kõige suurem häda on see rahulduse pakkumine külalistele ja klientidele, seda sa ajad kogu aeg taga."

Voki sõnul andis Bourdain inspiratsiooni sellega, et kokandus ei pea olema keeruline. "Osta hea nuga, õpi seda teritama ja hea pann ning hakka pihta. Ja palju võid."