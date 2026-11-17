Shishi disainer Taivo Piller rääkis saates "R2 Hommik!", et jõulud kestavad nende meeskonna jaoks aasta ringi ning praegu tegeletakse korraga kolme aasta kollektsioonidega. Pilleri sõnul pole aga pidev jõulumeeleolus töötamine tema enda jõulurõõmu vähendanud ja suure rõõmuga kaunistab ta ka enda kodu.

"Ühe hooaja jooksul kaunistame ligikaudu 150 jõulukuuske, mille hulka kuuluvad ka rahvusvaheliste messide jaoks loodud näidiskuused, mida esitleme Pariisi ja Frankfurdi messidel, kus edasimüüjad saavad järgmiste hooaegade kollektsioonidega tutvuda," tõdes Shishi disainer Taivo Piller.

Aina rohkem soovitakse, et nii avalikes kohtades kui ka kodudes oleks kuusk kaunistatud esimeseks advendiks.

"Meil on kolmed jõulud korraga käsil. Poes müüme praegu 2026. aasta jõule, teisel korrusel lõpetame 2027. aasta jõule ja kolm nädalat tagasi tulime Aasiast, kus alustasime 2028. aasta jõuludega," kirjeldas Piller ettevõtte töökorraldust. "Samal ajal kui üks meeskond liigub objektilt objektile ja kaunistab kuuski, tegelevad disainerid järgmiste aastate kollektsioonidega ja nii tegeleb osa meie meeskonnast jõuludega aasta ringi. 2028. aasta kollektsiooni jaoks antakse juba praegu tehastele juhiseid ning töötatakse välja uute toodete kujundusi ja näidiseid."

Kõik värvid on Pilleri sõnul moes, peaasi, et ehitud puu sobib interjööriga. "Juba viimased kolm aastat on väga trendikas värv sügav veinipunane," nentis Piller. "Shishi tegeleb sisekujunduse kaunistuse poolega, mitte tapeedi ja lühtritega."

Pilleri sõnul tuleb praegu umbes 10–15 protsenti ettevõtte käibest Eestist, ülejäänud toodang müüakse välisturgudele.

Pidev jõulumeeleolus töötamine ei ole tema enda jõulurõõmu vähendanud. "Kaunistan endiselt hea meelega ka oma kodu," muheles disainer, kes praegu lõpetab juba 2027. aasta kollektsiooni.

"Seda, et meie tooteid kopeeritakse, oleme näinud algusest peale, kui oma ettevõttega alustasime. Ise tuleb pidevalt minna oma uute ja värskete ideedega eest ära, sest järgmisel hooajal on kindel, et midagi sinu väljamõeldud asjadest kuskil kopeeritakse. Ise tuleb eest ära liikuda," tõdes Piller.