Märt Avandi rääkis saates "R2 Hommik!", et üksinda lavale minna on hirmuäratav ja masohhistlik tegevus ning laval on olnud küll ja veel olukordi, kus tema vaimuka nalja peale saalis keegi ei naera. Avandi tõdes, et kui püstijalakomöödiat tehes miski ei tööta, siis ta ikka põeb omajagu.

"Üksinda lavale minna ongi hirmuäratav ja kaunikesti masohhistlik tegevus, sest ma olen ju ise selle materjali koostanud, koos oma hea sõbra Paul Piigiga, aga ikkagi. Püstijalakomöödia räägib minust endast, minu elust, minu juhtumistest ja minu vaadetest. Kui see materjal ei peaks töötama sellisel kujul, nagu ma olen mõelnud, siis on seda põdemist omajagu. Sünnitusvalud stand-up-komöödia formaadi juures on päris suured, nüüdseks on juba kõik hästi, aga eriti alguses on kõik väga hirmuäratav," ütles näitleja Märt vandi, kel on lavaküpseks saanud monoetendus "45".

Avandi meenutas, et neid hetki on olnud küll ja küll, kus tema nalja peale saalis keegi ei naera. "Aga need hetked on õpetlikud. Kuidas jääda siis kohale ja enesekindlaks. Püstijalakomöödia on selline kummaline formaat, et proovi teed sa koos publikuga. Maailma suured nimed teevad enne esietendust proovi suure auditooriumi ees. Tükk areneb aga koos publikuga," tõdes Avandi.

Viis aastat tagasi jõudis lavale tema stand-up-komöödia pealkirjaga "40". "Võib-olla saab sellest ka tore traditsioon, et tuleb ka "Märt Avandi – 50" ja kui jumal annab ehk isegi "Märt Avandi – 100"," muheles näitleja.

"Laval räägin oma elust, kuidas on olla 45-aastane, mis sellega kaasneb, millised vananemistundemärgid on tulnud, kuidas läheb laste kasvatamine, kes muudkui tiibu sirutavad, kaitseliidust ja spordist, ja muidugi kõike nalja võtmes," loetles Avandi püstijalakomöödia teemasid.

"Minu lugupidamine kõigi nende koomikute vastu, kes seda tööd teevad, nalja teha pole kerge töö," nentis näitleja.

"Stand-up-komöödia sisu on pidevalt muutuv nähtus. Alguses rohkem, kuni ta loksub paika," tõdes näitleja.