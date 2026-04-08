Ilmaveere peakokk: korralikus maamehe panniroas peavad olema suured tükid

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Ilmaveere restorani peakokk Merino Lastik valmistas mõne minutiga "Terevisioonis" kiire ja lihtsa maamehe panniroa. Peakoka sõnul pole vaja hakkimisega vaeva näha, sest kevadiselt värvilise ja tervisliku panniroa sisse käivadki suured tükid.

"Käisin Tartu turul ja panniroa valmistan kõigest sellest, mida eestimaist saada oli," ütles Ilmaveere restorani peakokk Merino Lastik, kes võttis kaasa spinati, rohelise sibula, karulaugu, kurgi, redise ja kartuli.

Kui kodus läheb leib kõvaks, soovitas Lastik lõigata õhukesed viilud ja ära kuivatada. "Teed ahjus või viskad pärast saunaskäiku sauna kuivama."

"Kasvatasime ise salveid ja tegin eelmisel aastal salvei äädikat ja salveiõli.

Esimesena pani peakokk pannile rohelise sibula. "See läheb pärast garneeringuks," lisas Lastik.

Kurgi ja redise suured tükid pani Lastik kaussi. "Juurde läheb väike suhkur, salveiõli, pipar, salvei äädikas ja karulauk."

Seejärel pani peakokk pannile tükkideks lõigatud keedetud kartuli. "Karulauk annab vürtsikuse. Mina armastan Himaalaja soola kasutada," tõdes Lastik.

"See on korralik maamehe panniroog, sellepärast on tükid ka suured. Panniroale oleks hea midagi juurde lisada, näiteks muna. Mina võtsin täna kaasa Viinamärdi talu burrata juustu. Burrata on juust, millel on vedel sisu ja mis voolab laiali, kui sa selle kahvliga katki teed."

Kui kartul on pannil pruunistunud, valas Lastik salati pannile ja segas läbi, lisades juurde veel tükeldatud õuna.

Taldrikule serveerides lisas Lastik panniroale burrata juustu, rukkileivaõhikud ja pruunistunud rohelise sibula. "Kes armastab pannirooga süüa majoneesi ja kes hapukoorega," sõnas peakokk.

Kevadiselt värske maamehe panniroog Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueerisid Katrin Viirpalu ja Reimo Sildvee

Ilmaveere peakokk: korralikus maamehe panniroas peavad olema suured tükid

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo