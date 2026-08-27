Laevakokk: valgele kalale annab tummisust juurde riivitud külm maitsevõi

Laeva Megastar peakokk Indrek Tiisk valmistas "Terevisioonis" lestaprae, kalakotleti ja kalasalati ning tõdes, et kala on õrn ja seda ei tohiks üle küpsetada ega üle maitsestada. Koka sõnul annab küllaltki kuivale valgele kalale tummisust juurde külm maitsevõi, mida ta kotletitaina sisse riivib.

"Laeva pealt võtsin kaasa lestafileed. Kuna lest on õrn kala, võiks ka lisand olla õrnem ja mitte üleliia domineerida. Miks mitte värske kartul, roheline sibul ja tomat, mis ei tapa ära lesta maitset," selgitas laeva Megastar peakokk Indrek Tiisk. "Mina eelistan väga lihtsaid maitseid."

Kokk lisas pannile suure tüki võid ja lestale soola ning pipart ning pani siis lesta jahu-riivsaia segu sisse. "Ei soovita lesta hõõruda, vaid ainult kergelt tupsutada, muidu tõmbad maitseained maha."

Või hakkab 140 kraadi juures pruunistuma ja omandab koka sõnul kerge mõnusa pähklimaitse.

"Kui lestafilee hakkab kergelt ülespoole keerama, võiks piiluda, kas on vaja kala ümber pöörata, paar minutit ühelt ja paar minutit teiselt poolt, rohkem kindlasti mitte," selgitas kokk.

Lestapraad

Teisele pannile lisas kokk koorega keedetud kartulid, hakkimata rohelise sibula ja brokoliini. Brokoliini lasi Tiisk eelnevalt kergelt soolveest läbi ja jahutas maha, enne kui pannile pani.

Juurde võib koka sõnul teha klassikalise hapukoore, rohelise sibula ja tilli kastme.

Lestapraad

Tiisk valmistas lestast ka kotletid. "Kuna valge kala on üldiselt rasvavaene, siis minu salanipp on see, et ma teen tilliga maitsevõi, hoian seda külmkapis, riivin siis jämeda riiviga ja segan kotletitaina sisse. Kotleti sisse praadisin sibulat ja ka natuke hapukoort," selgitas kokk. "Kala juurde sobib väga hästi õrn marineeritud punane sibul."

Kalasalati sisse pani Tiisk kurki, tomatit ja pardimuna. "Salati segasin kokku Kreeka jogurtiga. Hapukoor ja majonees on õrnale kalale võib-olla liiga tummine."

Kõike seda saab koka sõnul teha ka haugist, ahvenast ja latikast.