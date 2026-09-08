Koduresto peakokk: pärlkuskussi salat on nii hea, et seda söövad ka lapsed

Loobergi talu koduresto peakokk Tarmo Mölderi juhendamisel valmis tervislik ja kerge pärlkuskussi salat, millele annavad erilise maitsenüansi mango, granaatõun ja avokaado. Koka sõnul on salat nii maitsev, et seda sööb suure isuga ka koka nelja-aastane laps.

"Pärlkuskuss on nagu pärlikujuline pasta. Salati sisse käib värske kurk, avokaado, mango, granaatõunaseemned ja maitsestasin laimi ja basiilikupestoga, soola ja suhkruga," ütles Loobergi talu Ehe koduresto peakokk Tarmo Mölder.

Salati retsept valmis peakoka sõnul nii, et kui nende talu osales neli aastat tagasi esimest korda avatud talude päevadel, otsis ta lihtsat ja huvitavat salatit, mida saaks korraga palju teha. "Nüüd ongi see salat meil iga kord laual," lisas Mölder.

Kõik koostisained tuleb suupärasteks kuubikuteks lõigata.

Pärlkuskussi valmistamiseks tuleb vesi keema ajada ja kuskussi kuus-seitse minutit vees keeta. "Kuskuss peab natuke krõmps jääma, siis on mõnusam, kui on üle keenud, siis see pole enam hea. Kiiresti tuleb maha jahutada, et ta enam edasi ei küpseks," nentis peakokk. "Salati jaoks peab kuskuss olema maha jahtunud."

Salati juurde võib koka sõnul praadida krevette, kana või parti, kellel mis soov on.

Mölder lisas pannile õli ja krevetid. "Maitsestamiseks lisan krevettidele magushaput tšillikastet ja peale pigistan natuke laimimahla," nentis kokk.

"Seda salatit ei ole üldse raske teha, aga see meeldib ka väikestele lastele. Ma ei tea, mis seal sees sellist on, kas need puuviljad, aga mu enda nelja-aastane laps sööb seda suurima heameelega," sõnas Mölder.