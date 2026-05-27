Heategevusliku Pardiralli korraldaja: see sündmus hoiab meie kõigi lootust

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu juhatuse liige Luive Merilai rääkis "Terevisioonis", et Pardiralli hoiab meie kõigi lootust ja annab lisaks haiglas viibivatele vähihaigetele lastele ja nende vanematele kinnituse, et nad ei ole üksinda, sest paljud inimesed hoolivad ja toetavad.

Heategevuslikku Pardirallit korraldab Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit.

"Me korraldame seda sündmust eesmärgil, et aidata lapsi ja nende peresid. Et saada raha, nii lihtne see vastus ongi. Me ei saa abistada ega aidata, me ei saa maksta vajalike ravimite ja tugiteenuste eest, kui Pardirallit ei oleks," ütles Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu juhatuse liige Luive Merilai.

Tänavu toimub Pardiralli juba 13. korda. "Meie annetajad ei ole kadunud ja see on väga suur tänu. See on väga suur väärtus, mis hoiab nii arstide, laste kui ka meie kõigi lootust."

2025. aasta ralliga koguti veidi vähem kui 462 000 eurot. "See raha on meil kõik toetusteks juba ära antud. Eelmisel aastal andsime toetusteks üle miljoni euro. Kõige suurem rahasumma läheb ravimitele."

Merilai sõnul on vähihaige lapse diagnoos tegelikult terve pere haigus. "Siin on palju laiem toetusvajadus. Psühholoogilised teenused, samuti välisriiki ravile minek. Liit tasustab ka haiglas pakutavat loovteraapiat. Korraldame ka laste vanematele harivaid seminare. Tugi on väga lai ja vajaduspõhine. Selleks me Pardirallit teeme, sest elu on karm. Üks vanem jääb reeglina ikkagi töölt ära, lapse kõrvale haiglasse ja see periood võib olla väga pikk," selgitas Merilai.

Pardiralli toimub 1. juunil Kadriorus. "Praegu on veel parte saada," tõdes Merilai. "Ma arvan, et ükski annetus ei tee mitte kedagi vaesemaks, aga kui palju see annab juurde. Sa hoiad kellegi homset elu. Igas kollases pardis on lootus, kellegi hoolimine ja hea tahe. Üks pool on see, et me saame raha, aga teine asi on see, et haiglas olevad lapsed ja pered tunnevad seda, et 20 000 vanniparti, mis Kadriorus vette lastakse, on täis toetust ja lootust."

Parte saab soetada Pardiralli veebilehel.

Pardiralli otseülekanne on ETV eetris esmaspäeval, 1. juunil kell 19.15.