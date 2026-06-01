Helly ja Roosi sõprus kasvas välja ühisest võitlusest raske haigusega

Helly Elisabeth Teas ja Roosi Mölder tutvusid vähihaigete laste talveseminaril ja neist on saanud lahutamatud sõbrannad. Nüüd, kui mõlemad tüdrukud on terveks tunnistatud, jätkavad Helly ja Roosi pered suhtlemist, sest tore on rääkida kellegagi, kes sind väga hästi mõistab.

"Hellyl oli kõhus kasvaja ja mul on vähk, aga nüüd on meie ravi lõppenud," ütles Roosi Mölder.

"Me igatseme haiglat, siis ei pea lasteaias käima," sõnas Helly Elisabeth Teas.

Roosi meenutas, et kui ta haige oli, ei tohtinud ta oma lemmikvorsti süüa ja samuti ei tohtinud tüdrukud teistega kokku puutuda, et mitte viiruseid saada.

Pika ravi jooksul on sõbrunenud ka Helly ja Roosi vanemad. "See on perekond, kuhu sa vabatahtlikult ei taha kuuluda, aga kui sa juba kuulud, siis paremat peret pole võimalik tahta" ütles Roosi ema Riin Suik.

"Sul pole valehäbi ja saad kõigest vabalt rääkida, ei pea tundma, et sa kedagi koormad sellega," ütles Helly ema Anne-Ly Teas. "Laste vähk on haigus, millest avalikkus ei räägi. See on tabuteema, millest ei juleta rääkida."

"Tüdrukute sõprus algas talveseminaril," lisas Riin.

"Haiglas lapsed ikkagi kokku ei puutu," tõi Anne-Ly välja. "Lapsed elavad kaudselt teistele väga kaasa."

Nüüd on tüdrukute ravi lõppenud ja nad võivad teistega kokku puutuda. Helly käis Türgis reisimas, mida varemalt ei oleks saanud teha.

"Mina mängin tšellot," ütles Helly, kes leidis endale uue hobi. Roosi käib tantsimas.