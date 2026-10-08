Carolyn Veensalu: ma pole veel suutnud leppida, et pean olema täiskasvanu

Rakvere teatri näitleja ja mängufilmis "Musta pori näkku" üht peaosalist kehastav Carolyn Veensalu rääkis saates "R2 Päev", et ta pole veel suutnud leppida enda täiskasvanuks olemisega. Veensalu tõi välja, et see on küll tänaseks müüt, et näitlejad tarbivad enne lavale minekut alkoholi.

"Ma tunnen ennast suhteliselt hästi. Tunnen, et asjad, mis on olnud hästi tormilised, on lahenenud kuidagi iseenesest. Praegu tuli Rakvere teatris välja uus lavastus "Karin ja Indrek"," ütles Carolyn Veensalu, kes alustas sel hooajal Rakvere teatri näitlejana ja kehastab üht peategelast mängufilmis "Musta pori näkku".

"See on küll hirmus, et ma pean olema täiskasvanu. See on suur asi, millega ma võib-olla veel ei ole suutnud leppida, et ma pean olema täiskasvanu. See on hirmus osa," muheles Veensalu. "Aga tore on see, et trupp on ülimalt toetav."

Kuna lavastuses "Karin ja Indrek" mängib suur osa teatri trupist, sai ta kohe trupiga tuttavaks. "Mul ei olnud seda, et teatri peal näen ja ei oska suhelda ega suhestuda. Ikka võib mingi kohmetus tekkida."

Veensalu mängib lavastuses Tiinat. "Kooli ajal olid Tammsaare romaani "Tõde ja õigus" kaks esimest osa kohustuslikud, teadsin, kes on Tiina, aga neljanda osaga ma ei olnud tuttav. Selle looga uuesti ree peale saada oli väga värskendav," tõi näitleja välja.

Mängufilmis "Musta pori näkku" kehastab Veensalu Liisat. "Liisa on poiste huviobjekt küll, aga tal on endal ka suur tahe ja tahtmine olla ajakirjanik. Liisat Mihkel Raua kirjutatud raamatus ei esine, ta on filmi stsenarist Martin Alguse poolt sisse kirjutatud," kirjeldas Veensalu. "Liisa tekitab poiste vahel pinget."

Veensalu sõnul vaadati koos vanu arhiivimaterjale ja hüpati sellesse aega sisse, mil filmi tegevus toimub. "Sain võtete ajal kohtuda ka punkaritega, ma ise punkar ei ole. See oli minu jaoks täiesti teistsugune kogemus," nentis Veensalu.

"See on küll tänaseks kadunud müüt, et näitlejad joovad alkoholi enne etendust. Seda enam ei kohta, aga võib-olla teised keelatud ained on kerkinud üles ja ma ei teagi, miks see nii on. Mina ise ei ole selles maailmas ja ei tea neid inimesi, aga ma olen kuulnud," sõnas Veensalu.

Enne lavakunstikooli õppima asumist tantsis Veensalu 12 aastat. "Kaasaegset tantsu ja tänavatantsu ja nende kombot. Võistlesin palju, olen väga võistlushimuline inimene," muheles Veensalu, kes on ka ansambli Redel taustatantsija.