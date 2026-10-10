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Randmets poistebändi kontserdist: linn oli valgesse riietatud naisi täis

Ringvaade
Foto: EMPICS/Scanpix
Ringvaade

Helen Randmets käis Düsseldorfis Backtreet Boys'i kontserdil ja sai võimsa emotsiooni. Randmetsa sõnul üllatas teda, et kogu linn hingas legendaarse poistebändi vaimus ja kuna bänd tegi üleskutse tulla kontserdile valges, võis kõikjal näha valgesse riietatud naisi.

"Mulle väga meeldis. Selle kontserdi põhiväärtus seisneb ikkagi selles, et meil kõigil on nii tugev oma emotsionaalne lugu selle bändiga," ütles laulja Helen Randmets, kes käis Düsseldorfis Backstreet Boys kontserdil. "Sain kontserdil väga tugeva emotsiooni."

Bänd alustas tegevust 1993. aastal.

"Olin toona 16-aastane, ajasime kõik taga neid Saksa muusikaajakirju, mis Eestisse tulid ja kuulasime seda bändi. Ma tean kõiki nende lugusid peast," nentis Randmets.

Düsseldorfis sai alguse bändi suur populaarsus Euroopas. "Nad said alguses kuulsaks Euroopas ja siis alles läksid USA-sse tagasi ja hakkasid seal oma tuntust saavutama."

Kontsert algas väga efektselt, kui lauljad laskusid surfilaudadel ülevalt alla. "See oli kontserdi kõige raskem osa nende jaoks. Nad olid nii vokaalselt kui füüsiliselt väga heas vormis, tantsisid terve kontserdi, kõik laval toimuv oli hästi läbi mõeldud," tõi Randmets välja.

"Mind üllatas see, et kogu Düsseldorf hingas Backtreet Boys'i vaimus. Bänd tegi üleskutse tulla kontserdile valges, linna peal oli näha väga palju valgesse riietatud naisi," muheles Randmets.

Helen Randmets Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Grete Lõbu

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