Seljaaju kasvajaga võitlev Saara Lota: olin 13 aastat tugevates valudes

Saara Lota on kunsti vastu huvi tundnud praktiliselt sama kaua, kui ta end mäletab. Täiesti ootamatult pani aga üks tundmatu tegelane Saara Lota elu aastateks pausile.

Esmalt tekkisid seletamatud jalavalud. "Kõige esimene silmaga hoomatav ja tajutav asi, et nüüd on midagi päriselt teoksil, oli siis, kui ta oli kolmeaastane. Me olime mere ääres rannas. Ta lippas ringi ja ühel hetkel lihtsalt lahvatas nutma. Nägin nutvat last ja täiesti punetavat jalga, mis oli katsudes tulikuum. Tõstsime lapse kohe merevette, et jahutada. See oli nagu atakk mingist hetkelisest hoost, mis hakkasid korduma," meenutas Saara Lota ema Tiiu Mänd.

"See hetk, kui ma sain aru, et midagi on valesti ja ma erinen teistest, oli koolis sporditunnis," meenutas Saara Lota. "Lapsed ei vali sind esimesena, kui sa ei ole sama võimekusega kui teised."

Arstid otsisid jalavalule põhjuseid aastaid, ent tulutult. "Väiksena süüdistati jalavalus kõiksuguseid allergiaid, kuigi kõik allergiatestid olid mul puhtad. Mingi aeg oli arvamus, et seda tekitas puuk. Lõpupoole arvasid arstid, et see oli mul midagi mentaalset," tõi neiu välja. "Mul raviti ikka igasuguseid asju."

13 aastat otsiti jalavalule põhjust. Kord, kui Saara Lota oli jälle haiglas uuringutel, tehti talle taas MRT-uuring, kuid seekord natuke teisest kohast, kust seni oli tehtud. "Hästi veidike kasvajat jäi pildi peale. Järgmisel päeval kutsuti ema haiglasse ja öeldi, et tegemist on kasvajaga," meenutas Saara Lota.

Salakaval kasvaja peitis end seljaajus. "Mul endal oli esimene mõte, et oh jumal, nad vähemalt teavad, mis mul on, et ma saan nüüd abi ja saan ravi, ma ei pea enam iga päev valudes olema," ütles Saara Lota, kes oli seni käinud ka võrkpallitrennis.

Pärast 9. klassi lõpuaktust läks Saara Lota operatsioonile. "See oli hirmus, aga ma usaldasin enda arste."

Valud ei kadunud päriselt ka pärast operatsiooni. "Praegu olen haigusega keskmises faasis, valud pole ära kadunud, samuti ei tea, kas pärast operatsiooni tekkinud pearinglused jäävadki või kaovad ära. Otsime jälle arsti ja otsime jälle abi," sõnas Saara Lota.

***

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liitu saab toetada nii saate ajal kui aastaringselt annetustelefonidele helistades:

9002150 (annetuse suurus 5 eurot)

9002110 (annetuse suurus 10 eurot)

9002125 (annetuse suurus 25 eurot)