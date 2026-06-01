Galerii: Kadrioru pargis toimus heategevuslik Pardiralli

Lastekaitsepäeval toimus Kadrioru pargis 13. korda vähihaigete laste ja nende perede toetuseks Pardiralli.

2014. aastal ellu kutsutud vannipartide võistuajamine tõi juba 13. korda stardijoonele 20 000 ralliparti.

Pardiralli eesmärk on teadvustada vähihaigete laste ja nende perede olukorda ning pakkuda tuge raskel ajal.

Südamlikud lood, hoogsad artistid ja 20 000 ralliparti tõid otse-eetri vahendusel vaatajani saatejuht Anu Välba ja reporter Heleri All.

Toimetaja Marit Ummelas, režissöör Keiti Väliste, produtsent Mai Kangro.

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liitu saab toetada aastaringselt annetustelefonidele helistades:

9002150 (annetuse suurus 5 eurot)

9002110 (annetuse suurus 10 eurot)

9002125 (annetuse suurus 25 eurot)