Sander: Valgre ei olnud ainult roosamanna, tema loos on palju süngeid teemasid

Kolmapäeval, 7. oktoobril möödus 113 aastat muusik Raimond Valgre sünnist. Valgre elulooga on ennast tihedalt kurssi viinud kirjanik, filmitegija ja muusik Mart Sander, kes rääkis "Ringvaates", et soovib Valgre lugu vaadata teistsuguse nurga alt, kui seda on muidu tehtud.

"Me oleme kasvanud üles väga roosamanna Raimondi peal: armastuskirjad, luulehing ja tema silmarõõmud. See oli kindlasti omal ajal tore, aga me oleme kaasaegsed inimesed ja tema loos on päris süngeid teemasid, mida puudutada delikaatselt, aga mis kõnetavad rohkem kui et vaat, kus oli luulehingekene ja küll tema õhkas," rääkis Sander.

Mõned aastad tagasi ilmus Sandril näidend "Peaksime rääkima Raimondist", mille ta nüüd omakorda lühiromaaniks kirjutas. Loo peategelase lõikas Sander raamatust välja. Ka teised tegelased on suuresti varjunimede all, vaid mõned üksikud esinevad loos oma nimega.

"Me räägime sellest, kuidas saab inimest lükata vältimatu huku poole ja kuidas teda saab tühistada ilma, et tema selles dialoogis osaleks. Tegelikult nii ongi. Ka tänapäeval kui kedagi tühistatakse, kas temalt küsitakse, mis sa arvad, tühistame su ära. Ei ole, seda teevad teised tema ümber. Sageli tema lähedused. Siin on väga sama. Ega Raimondilt ei küsinud keegi," kirjeldas autor viidates sellele, kuidas Valgre looming 1948. aastal ära keelati.

"Me oleme harjunud mõtlema, et siis oli Nõukogude võim, NKVD ja kompartei, mis mõjusid talle nii, et ta hukkus, aga seda tegid need esindajad, need eestlased, kes olid tema enda kolleegid, kes olid sageli väga lähedased nii-öelda sõbrad või rindekaaslased. Kindlasti ei arutatud Raimondiga, kas me tühistame sind, vaid seda tehti hetkedel, kus ta läks korraks välja või polnud tulnudki."

Allikaid, kust Valgre kohta usaldusväärset infot koguda, on väga vähe. Seetõttu ei saa Sander ka kindlalt väita, kui palju on tollest ajast muusikat, mille Valgre kirjutas, kuid keegi teine oma nime alt välja andis. Omad kahtlused tal siiski on.

"See oli tegelikult üsna avalikult sosistatud saladus, et Valgre lõi elu lõpuaastatel sageli nii õlle kui ka viina eest mõne palakese, andis selle mõnele sõbrale, kes jooksis sellega heliloojate liitu ja andis oma nime all välja," ütles ta.

Lisaks rõhutas Sander, et Valgre looming on jätkuvalt korralikult läbi töötamata. "Tema laule, mida pole kunagi mängitud, on teatri- ja muusikamuuseumi arhiiv täis. Ma tõin tema eelmiseks juubeliks välja kuus uut laulu, aga seal on vähemalt tosin või kaks tosinat laulu veel," märkis ta.