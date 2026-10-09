Haldi Välimäe: raske sünnitus lõi mu heliloomingu hoopis teisiti käima

Laulja ja laululooja Haldi Välimäe rääkis Vikerraadios, et raske sünnitus ja safiirsiniste silmadega poisipõnni emaks saamine lõi tema heliloomingu hoopis teistmoodi käima. Välimäe sõnul on emaks saamine muutnud ta sotsiaalselt tundlikumaks ja pannud oma identiteeti otsima ning sellest räägib ka tema verivärske sooloalbum "Safiir".

"Albumi nimeks sai "Safiir" seetõttu, et minu jaoks on sel albumil kaks motiivi. Album on pühendatud minu pojale, kes on praegu kümnekuune ja kelle silmad on nagu väiksed imeilusad sügavsinised safiirikesed ja see lugu on mu vestlus Theodoriga," ütles laulja ja laulukirjutaja Haldi Välimäe, kellel ilmus sooloalbum "Safiir." "Avaloos avan ma selle plaadi teise võtme ka, milleks on kujund safiir, mis on lingitud vaba Eesti külge, mis on samuti tahumatu, mitte päris täiuslik, aga täiuslikkusele sarnane kalliskivi."

Välimäe jaoks on see suurte küsimuste plaat. "Seotud mu identiteediga. Kui ajad on heitlikud, mida nad praegu on, ja nüüd, kui ma ise olen 26-aastane ja saanud emaks, siis emaks saamine on minu sotsiaalse tundlikkuse suhtes teinud minuga suuri muutusi. Kõikide nende suurte muutuste sees tundsin, et mul on vaja identiteedile tuge otsida. See plaat tegelebki kõikide nende küsimustega, mis on see ruum, mis on minu ümber ja see ruum, mis on minu peas," nentis muusik.

Identiteedi otsinute käigus hakkas ta esmalt lugema. "Lugesin Lennart Meri "Hõbevalget", Jaan Krossi ja siis jõudsin luule juurde. Lugesin Krossi luulet, Viivi Luike, Doris Karevat, Betti Alverit, kellest ma vaimustusin ja Andres Ehinit."

"See, kes ma täna olen, on seotud palju pikema minevikuga, siin on minu vanavanemate juured, geneetika, keskkond meie ümber," nentis Välimäe. "Plaadil teeb kaasa ka Eik, kellega me oleme samal aastal sündinud."

Suured küsimused on Välimäe sõnul seotud sotsiaalsete suhete, kultuuriliste tõekspidamiste ja ka arhitektuuriga.

"Minu hääl muutus pärast sünnitust palju madalamaks. Kõige suurem muutus oli aga see, kui suure tõuke lapse sünd plaadi lahtikirjutamisele andis. Plaadi idee mõlkus mul meeles juba mõnda aega, ja lapse sünd saigi täiesti mõõtmatuks tõukeks," sõnas Välimäe.

Albumi plaanis ta välja anda juba eelmisel aastal, aga sellega toona siiski tegeleda ei jõudnud, küll aga andis väga palju kontserte. "Üsna kohe pärast Theodori sündi hakkasin seda albumit kirjutama, suure panuse andis produtsent Mattias Tirmaste. Plaadil lööb kaasa väga palju muusikuid," nentis Välimäe.

Välimäe mees on lapsepuhkusel, mis tähendab, et Haldi saab teha muusikutööd.

"Mul oli hästi raske sünnitus. Sellest hetkest, kui tuhud algasid, kuni selle hetkeni, mil laps erakorralise keisrilõikega ilmale tuli, kulus üle 90 tunni. Väga pikk ja väga valulik, suur kannatus, aga see suur üleelamine hoopis lõi mind teistmoodi käima. Vahet pole, mis siin ilmas ette tuleb, ma saan kõigega hakkama," tõdes Välimäe.