Veganist jõutõstja: leidsin menüüd muutes lahenduse oma tervisemuredele

Jõutõstja Gert Koovit rääkis "Ringvaates", et üheksa aastat tagasi hakkasid liigesed haiget tegema ja ta tundis, et tervis aina halveneb. Abikaasa soovitusel päevapealt veganiks hakanud sportlase sõnul tunneb ta täna ennast superhästi ja parim on see, et taastumine on muutunud palju kiiremaks.

"Mina olen täitsa vegan, aga see ei tähenda, et söön ainult sibulat ja kartulit. Kuna ma olen jõutõstja, pean olema raske. Vegantoite on väga suur valik. Minu päevane valgukogus on 180–240 grammi vahel. Sellele lisandub veel umbes kolm korda sama palju süsivesikuid ehk kaerahelbed, riis, kartul ja muu. Mina jaoks on väga oluline, et saaksin toidust palju energiat ja mu kaalunumber oleks suur," ütles tõstesportlane Gert Koovit.

Koovit on tavaline eesti mees ja kasvanud maatoidu peal üles. "Meid oli kuus poissi ja üks tüdruk. Meil läks tavaliselt kaheksa liitrit piima päevas ja kõik muud asjad sinna juurde," tõdes ta.

Kooviti abikaasa oli juba pikemalt aega vegan. "Jõudsin oma sporditegemisega sinnani, kus mul hakkasid liigesed haiget tegema ja ma tundsin, et olen oma keha viinud nii kaugele, et kui ma natuke veel surun, hakkavad mul terviseprobleemid tekkima. See oli üheksa aastat tagasi. Naine siis hästi kavalalt soovitas mul vegantooteid proovida. Kui ma jään millegagi hätta, siis mu kallis naine mõtleb välja lahenduse, ilma temata ma tõenäoliselt siin ei oleks," sõnas Koovit.

Igale toiduainele on veganmaailmas olemas alternatiiv. "Minu puhul oligi see, kui ma olin neli päeva vegantoitu söönud, sain aru, et mul pole siit enam teed tagasi, sest ma tundsin ennast niivõrd hästi. Sportlase puhul on parim see, et taastumine muutub kiiremaks."

Koovit meenutas, et tol ajal oli ta Londonis ja klubis, kus tema trenni tegi, üks tillemaid mehi. "Olin väike nupsu seal. Kuna mul asjad hakkasid nii hästi minema, hakkasin Eesti rekordeid tegema ja medaleid võitma, tulid karused mehed, kellega ma alguses kartsin isegi juttu rääkida, minu käest küsima, mida ma teen, et mul nii hästi läheb. Üksteise järel hakkasid nad ka vegantoitu proovima."

Lihatoidud on hästi happelised ja soodustavad põletike teket kehas. "Kui sinna juurde tulevad veel rasked trennid, tekib põletikku kehas järjest rohkem. Lõpuks ei saa keha enam sellega hakkama, sellepärast ongi spordimaailmas järjest rohkem sportlasi leidnud vegantoidu," selgitas sportlane.

"Vegantoidu söömine on hästi nakkuslik, sest sa tunned ennast hästi ja tekib tunne, et ma tahaksin veel proovida. Peale söömist ei teki rasket tunnet. Spordi mõttes see ongi see võlu, et kuna mul on võimalik süüa tihedamini, toidan oma lihast ja rakke tihedamini. Toitaineid on rohkem ja läbi selle käib ka taastumine kiiremini," nentis Koovit. "Vegantoidust saab valgu kontsentreeritud kujul."