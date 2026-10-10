Kardioloog: suurim südamehaiguste riskitegur on iga päev meie endi mõjutada

Kardioloog Eno-Martin Lotman rääkis Vikerraadios, et südamehaiguste ennetamisel on suurima kaaluga komponent tervislik toitumine, mida saame väga suures osas ise mõjutada. Lotmani sõnul on kardioloogide selts teinud ettepaneku võtta kasutusele Nutri-Score märgistus, mis annab hinnangu toidu toiteväärtuslikkusele.

Südame- ja veresoonkonnahaigused on Eestis jätkuvalt surma põhjus number üks ja toitumine mõjutab otseselt mitmeid riskitegureid. Eesti Kardioloogide Seltsil on idee, mis kergendaks liigselt soolaste ja küllastunud rasvhappeid sisaldavate toitude eristamist tervislikust toidukraamist.

"Iga inimene tahab olla terve. Isegi kui ta ei suuda seda igapäevases tegevuses kogu aeg teha, siis ta sisimas tahab ikkagi terve olla ja arstide ülesanne ongi suund kätte näidata, milliste igapäevaste tegevustega oma südant paremini kuulata," ütles PERH-i kardioloog Eno-Martin Lotman.

"Südamehaiguste ennetamiseks saab inimene oma igapäevelus väga palju ära teha. Me ei saa muuta oma vanust, sugu ega geneetikat, aga on palju asju, mida me saame muuta. Sinna kuulub näiteks tervislik liikumine, piisav magamine, tubakatoodete vältimine, aga üks suuremaid aluseid meie tervisele on ikkagi toitumine, tervislik dieet, mida me saame väga suures osas ise mõjutada," tõi Lotman välja.

Kardioloogide selts on koostanud ja esitanud valitsusele kirja, et Eestis võiks võtta kasutusele toidupakendi esiküljel oleva Nutri-Score'i märgistuse, mis annab hinnangu, kui tervislik on toit.

"Tavaliselt inimene valib poes selle toidukauba, mida ta alati on võtnud, soodushinnaga toote või sellise, millel on kõige värvilisem pakend. Poes on ka palju märgiseid või märksõnu, mida tootja lisab pakendile, näiteks fitness või palju valku, aga neil ei ole tegelikult tõenduspõhist tausta. See on turunduslik võte, mis mõjutab inimese ostuotsust," selgitas kardioloog.

Nutri-Score'i märgistus näitab, kui palju mingi toode vastab toitainete väärtuslikkusele.

"See otseselt ei anna hinnangut tervislikkusele, vaid sellele, kui hästi toode vastab toiteväärtusele. Nutri-Score on algoritm, mis sai alguse Suurbritanniast ja töötati välja Prantsusmaal. See annab lihtsa ja tervikliku toiteväärtuse hinnangu," sõnas Lotman. "Tootjale on Nutri-Score'i märgistus vabatahtlik."

Eesmärk on, et tootja paneks selle märgistuse peale kõikidele oma toodetele, mitte ainult tervislikumatele. "Üks eesmärk on tarbijakäitumist muuta ja teine eesmärk mõjutada toiduainete tootjat tervislikumaid tooteid valmistama."

Lotman ise valib poes toiduaineid selle järgi, mida lühem on koostisosade nimekiri tootel. "Kui vähegi on aega, võiks igapäevase söögi teha ikkagi kodus ise valmis. Võimalikult palju kasutada juurvilja, täisteratooteid," ütles kardioloog.

"Kui saab vältida eeltoodetud toitude tarbimist, siis see on kindlasti hea. Väga hea on valida ka kiudainete sisalduse järgi. Väga lihtne on jookidega, kõige eelistatum jook on ikkagi ilma lisanditeta puhas vesi," tõi Lotman välja.

Igal aastal sureb Eestis südamehaigustesse ligi 7500 inimest. Möödunud aastal põdes mõnda südamehaigust enam kui 375 000 inimest. "Olge terved, olge õnnelikud, ärge muretsege ja minge õue," soovitas kardioloog.