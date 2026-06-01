Hematoloog Ain Kaare: uudne rakuravi jõuab sel aastal Eestisse

TÜ Kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliiniku juht Ain Kaare rääkis Pardirallil, et uudne ravimeetod CAR-T rakuravi peaks Eestisse jõudma 2026. aastal. Kaare sõnul võiks see aidata eelkõige neid, kelle haigus on pärast keemia- ja kiiritusravi tagasi tulnud.

"Pardiralli väärtus on selles, et ühelt poolt see annab kellelegi lootuse ja võimaluse paraneda ja teisele poolele annab võimalus aidata sellele paranemisele kaasa, kas siis patsiendi või arsti poolt vaadatuna," ütles TÜ Kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliiniku juht Ain Kaare.

Kaare sõnul ei juhtu see veel selle inimpõlvkonna jooksul, et kõik vähivormid on ravitavad. "Sama palju kui meie teadmised arenevad, siis paraku on ka vähk selline kaval tegelane, ka tema leiab need viisid, kuidas uute meetodite eest peitu pugeda," sõnas Kaare.

"CAR-T rakuravi hästi lihtsalt seletatuna on ravimeetod, kus me kehaväliselt õpetame inimese enda immuunrakud ära tundma vähirakkusid. Ja siis need CAR-T rakud ehk siis muudetud immuunrakud või väljaõpetatud immuunrakud kantakse haigele inimesele tagasi ning need rakud on võimelised üles leidma vähirakud ja need hävitama," selgitas Kaare. "See on üks osa kogu ravikompleksist."

Praegusel juhul kasutatakse seda juhtudel, kus haigus on pärast keemia- ja kiiritusravi tagasi tulnud.

Kui kõik hästi läheb, jõuab see uudne ravimeetod Kaare sõnul Eestisse 2026. aastal.