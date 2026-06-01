X!

Hematoloog Ain Kaare: uudne rakuravi jõuab sel aastal Eestisse

Tele
Foto: Siim Lõvi/ERR
Tele

TÜ Kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliiniku juht Ain Kaare rääkis Pardirallil, et uudne ravimeetod CAR-T rakuravi peaks Eestisse jõudma 2026. aastal. Kaare sõnul võiks see aidata eelkõige neid, kelle haigus on pärast keemia- ja kiiritusravi tagasi tulnud.

"Pardiralli väärtus on selles, et ühelt poolt see annab kellelegi lootuse ja võimaluse paraneda ja teisele poolele annab võimalus aidata sellele paranemisele kaasa, kas siis patsiendi või arsti poolt vaadatuna," ütles TÜ Kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliiniku juht Ain Kaare.

Kaare sõnul ei juhtu see veel selle inimpõlvkonna jooksul, et kõik vähivormid on ravitavad. "Sama palju kui meie teadmised arenevad, siis paraku on ka vähk selline kaval tegelane, ka tema leiab need viisid, kuidas uute meetodite eest peitu pugeda," sõnas Kaare.

"CAR-T rakuravi hästi lihtsalt seletatuna on ravimeetod, kus me kehaväliselt õpetame inimese enda immuunrakud ära tundma vähirakkusid. Ja siis need CAR-T rakud ehk siis muudetud immuunrakud või väljaõpetatud immuunrakud kantakse haigele inimesele tagasi ning need rakud on võimelised üles leidma vähirakud ja need hävitama," selgitas Kaare. "See on üks osa kogu ravikompleksist."

Praegusel juhul kasutatakse seda juhtudel, kus haigus on pärast keemia- ja kiiritusravi tagasi tulnud.

Kui kõik hästi läheb, jõuab see uudne ravimeetod Kaare sõnul Eestisse 2026. aastal.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Pardiralli 2026", saatejuht Anu Välba

Samal teemal

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

31.05

Endokrinoloog: rasvumine on haigus, mida tuleb ravida võimalikult vara

01.06

Kristjan Sarv: mulle pole võõrad surmalähedased kogemused

01.06

Maitsetaimede regulaarne lõikamine teeb taime lopsakamaks

01.06

Galerii: Kadrioru pargis toimus heategevuslik Pardiralli

30.05

Psühhiaater Andres Lehtmets: ekslik on loota, et psühhiaatria on kõikvõimas

30.05

Linnapuugid võivad inimesele kujutada suuremat riski kui metsapuugid

31.05

Vähipatsient Pille Retter: olen võtnud haigust normaalse elu osana

28.05

"Maahommiku" saatejuhiks saab vaatajatele tuttav Maili Metssalu

01.06

Frederik Küüts: väga palju peab ohverdama, et sellist elu elada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo