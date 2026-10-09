Psühholoog: hommikune skrollimine röövib võimaluse värske peaga mõelda

Psühholoog ja endine rattasportlane Silver Mäoma rääkis Vikerraadios, et kuigi paljude inimeste hommik algab nutiseadmes skrollimisega, jätab see instinktiivne tegevus meid ilma selgest mõttehetkest, kus saavad esile kerkida meie enda mõtted ja oleme võimelised nägema asju värske pilguga.

"Rattasportlase karjäär on nüüdseks läbi. Spordiga tegeledes näed ka spordi psühholoogilist poolt tugevalt ja sealt see huvi spordipsühholoogia vastu tekkis, üleminek oli väga sujuv," ütles psühholoog ja endine rattasportlane Silver Mäoma.

Mäoma sõnul on ju sportlane inimene nagu iga teinegi, kes on kogenud igasuguseid asju. "Aga eks see aitab ka kliendil aru saada, et ma olen temaga samal leheküljel."

Paljude inimeste hommik algab nutiseadmes skrollimisega. "Üks väga oluline aspekt on unega seotud. Ega ilmaasjata öelda, et hommik on õhtust targem. Öösel unes meie aju korrigeerib varasemaid kogemusi ja loob uusi seoseid. Hommikul ärgates on meile kättesaadav mõttehetk, aga kui me kohe hommikul nutiseadme näol uue stiimuli peale võtame, kaotame selle hetke ära," selgitas Mäoma, miks ei tohiks hommikul esimese asjana telefoni järele haarata.

"Hommikul on pea ideaalis värske ja võimeline asju vastu võtma ja nägema asju värskema pilguga. Meil pole isegi enam väikest momenti, kus saaks meie mõtted esile kerkida. Esimene asi on enda jaoks selle tegevuse kahjulikkust hinnata," tõi psühholoog välja.

Mäoma sõnul võiks oma hommikurutiini jätta mõttepausi.