Pooleteistaastane Sebastian võitleb silma halvaloomulise kasvajaga

Pooleteistaastane tantsuhimuline Sebastian on üks värskemaid pardilapsi, kelle võitlus kurja haigusega sai alguse vaid kolm kuud tagasi.

"Oli üks õhtu, kus ma võtsin Sebastiani sülle ja märkasin ta kaelal muna. Sõitsime Maarjamõisa haiglasse, kus tehti röntgen ja öeldi, et lümf on paistes. Valvearst märkas, et tema vasak silm vajub väljapoole ja küsis, kas me oleme silmaarsti juurde pöördunud. Ei olnud, sest nii väikese lapsega pole põhjust," ütles väikese Sebastiani ema Kristi Rebane.

Mitu silmaarsti uurisid pisikest Sebastiani ja paljastasid emale karmi tõe. "Öeldi, et tal on halvaloomuline kasvaja ja päris suur. Ma olin nii šokis, et istusin ja värisesin üle kere. See oli väga valus. Koju jõudes jõudis see teadmine mulle kohale. Nädal-kaks ma ainult nutsin, öösel ärkasin üles, süüa ei tahtnud, ei jäänudki muud varianti, kui perearst kirjutas rahustid," meenutas Kristi.

Esimene keemia läks Kristi sõnul päris hästi. "Siis tehti Tallinnas operatsioon. Sebastian oli väga tubli, mitte midagi välja ei näidanud."

Sebastianile pandi kuueks päevaks kiiritusplaat silma ja siis opereeriti välja. "Sain aru, et selle mõju on kaks-kolm kuud hiljem. Nüüd, kui plaat välja võeti, mõjub see ainult kasvaja kohale."

Kuna Sebastian on veel nii väike, siis oma tervisemure sügavusest ta ise õnneks ei hooma ja on ikka samasugune naerusuine rõõmurull nagu varemgi.

Kristi sõnul ütlesid arstid viimase uuringu käigus, et olukord hullemaks läinud ei ole, kasvaja on väiksemaks läinud. "Kiiritusplaadi mõju võtabki kauem aega."

Tillukese Sebastiani jaoks on olemas ka varuplaan, kui siinse ravi tulemused ei peaks püsima. Vähihaigete Laste Vanemate Liidu toel saavad nad sõita Šveitsi spetsialistide hoole alla.

"Loodan, et Sebastian saab sellest haigusest ruttu jagu ja Šveitsi ei peaks üldse minema," sõnas Kristi.

***

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liitu saab toetada nii saate ajal kui aastaringselt annetustelefonidele helistades:

9002150 (annetuse suurus 5 eurot)

9002110 (annetuse suurus 10 eurot)

9002125 (annetuse suurus 25 eurot)