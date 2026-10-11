Sirje Karis: kõige tähtsam tugi on olla teise inimese jaoks olemas

Alar Karis rääkis saates "Hommik Anuga", et presidendi amet nende paarisuhtes pingeid ei tekitanud, pigem hoopis tugevdas suhet, sest rasketel hetkedel sai teineteisele toetuda. Sirje Karis tõdes, et kõige tähtsam tugi, mida inimesele anda, on olla tema jaoks olemas.

"Presidendi ametis on kõik päevad tööpäevad. Puhkust pole antud viis aastat," ütles vabariigi president Alar Karis.

"Ma ei jää seda aega igatsema, aga on olnud äärmiselt huvitav ja tore aeg. Ehk ma saan nüüd rohkem olla oma lastelastega koos," sõnas vabariigi presidendi abikaasa Sirje Karis.

Presidendipaaril on kolm last ja kuus lapselast. "Kõik kokku saada on olnud väga keeruline, aga jõulud on selline püha aeg, kus meie pere ikkagi saab kokku. Lapsed on ju suured ja mõned elavad juba välismaal," nentis Alar Karis.

Video vahendusel tõi presidendipaari poeg Martin Karis välja, et ema saab nüüd lõpuks hakata kokkama, aisa peenarde vahele mütata ja raamatuid lugeda. Isale soovis poeg vaimujaksu ja aega pühenduda endale ja oma tervisele ning lisaks leida aega muusika kuulamiseks.

"Mulle meeldib kuulata progerokki ja hankida neid vinüüle, mida minu nooruspõlves oli keeruline saada," sõnas Alar Karis.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Tütar Kirstin Karis soovis video vahendusel, et vanemad leiaksid aega tegeleda nende koduste asjadega, mis neile päriselt meeldivad, soovitas emal pühkida tolm kokaraamatutelt ja katsetada midagi uut, isale soovitas tütar ära õppida mitte millegi tegemise, kuigi arvas, et see saab olema väga keeruline.

"Põhjus, miks ma vähem kokkan, on selles, et ma pole lihtsalt kodus olnud. Viimasel ajal olen kokanud jõulude ajal ja teinud siis kalkunit ja jõulukooki, mille teen juba kuu aega varem valmis. Lisaks palju muid asju sinna kõrvale. Mulle lihtsalt meeldib, see on minu hobi," ütles Sirje Karis.

"Tartu kodus on meil praegu tolm ja ämblikuvõrgud, kui me sinna satume. See on hämmastav, et kedagi kodus ei ole, aga ometi tolm tekib," nentis Alar Karis.

Presidendipaari suvekodu asub Setumaal, 15 kilomeetrit Vene piirist. "Julgeoleku kaalutlustel pole me viis aastat seal käinud. Ma olen kõvasti hoidnud riigi raha kokku, sest ei lasknud sinna paigaldada kaameraid ja muid asju. Pigem loobusime seal käimisest. Õnneks lapsed ja lapselapsed seal käivad," tõdes Alar Karis.

Poeg Kristjan Karis soovis video teel oma vanematele vabadust, nii selles mõttes, et lahkuda varem vastuvõttudelt, rääkida avatumalt asjadest, ilma et kogu maailm pööraseks läheks selle peale, lugeda raamatuid ja vaadata filme ning seda mitte auto- või lennukiistmelt, minna maale ja põgeneda kõige eest, mis häirib. Eelkõige aga vabadust võtta lapsi ja lapselapsi vastu oma kodus ja nautida ema kokakunsti.

Laste soovid võtsid nii Alaril kui Sirjel silmad märjaks.

"Kõige olulisem presidendiameti juures on see, et tuleb jääda iseendaks, siis on natuke lihtsam seda ametit pidada," sõnas Alar Karis.

"Kõige tähtsam tugi, mida olen anda saanud, on lihtsalt olla olemas. Istuda tema kõrval ja mitte midagi rääkida," tõi Sirje Karis välja.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Presidendiamet ei tekitanud meie suhtes mingeid pingeid. Meie pinged on kõik varasemalt ära pingutatud. Pigem vastupidi, sest see amet nõuab, et peab üksteist toetama igas mõttes," tõi Alar Karis välja.

Alar Karis tõi välja, et presidentide teed ei äärista alati punased vaibad, vaid tihti ka tagauksed ja prügikastid.

"Presidendi roll on inimeste jaoks hoopis avaram, kui see põhiseaduses on. Kui kommentaare vaadata, siis öeldakse, et miks president parlamenti juba laiali ei saada, kaua peaminister veel niimoodi toimetab, miks me üldse valisime sellise presidendi, kes midagi ei tee, need on tüüpilised kommentaarid," muheles Alar Karis, kes aeg-ajalt loeb kommentaare. "Siis tuleb selgitada, mida meie põhiseadus lubab presidendil teha."

Sirje Karis on Melanie Trumpiga kohtunud mitmel korral. "Ta on täiesti meeldiv inimene. Tundis väga huvi, kuidas meil tehisaru teema koolides areneb, oli sellest väga teadlik ja ütles, et Eestisse ta kahjuks pole jõudnud, aga on kuulnud meie imeilusast loodusest," sõnas Sirje Karis.

"Mina oma presidentuuri ajal Valgesse Majja ei jõudnud, aga Sirje küll," muheles Alar Karis.

"Meie oleme püüdnud teha nii, et iga kuningliku pea või presidendi jaoks oleks midagi meeldejäävat. Oleme viinud presidente rabadesse, Soome president Stubbi viisime Emajõele lodjaga sõitma," sõnas Alar Karis. "Tavalised asjad lähevad aastatega meelest ära, aga huvitavaid nüansse tuletatakse pidevalt meelde."

"Mina viisin presidentide prouad seenele, seenehärra oli meil kaasas, see oli äärmiselt tore käik," nentis Sirje Karis. "Leidsime seeni ka."

Alar Karis meenutas toredaid kohtumisi inimestega, kes on siiralt rõõmsad presidenti nähes. "Eriti rõõmsad on lapsed, nemad käituvad väga vahvalt. Nemad ei kutsu sind presidendiks, nemad ütlevad Alar. Laste küsimused on ka alati vahvad. Tore on ka see, et ma käin koolides ja lasteaedades ja lõpus alati küsin, kes tahab presidendiks saada. Tõuseb kätemeri. Kui lähen gümnaasiumisse, siis võib-olla üks käsi tõuseb. Nii et kooliaja jooksul on lapsed targemaks saanud ja presidendi amet ei ole enam nii köitev," nentis Alar Karis.

Alar Karise sõnul tahaks ta nüüd võtta aega, et maha istuda ja natuke mõelda. "Seda aega on väga nappinud, sest jooksed pinnapealselt kõikidest asjadest läbi, süveneda pole aega, usaldad oma nõunikke ja inimesi. Ma olen viis aastat jälginud oma intellektuaalset allakäiku, võib-olla saaks selle peatada," tõdes Alar Karis.

"Ma tahaksin kodus olla. Mingi aeg. Mulle on tehtud juba erinevaid ettepanekuid, nüüd on mul võimalus kaaluda nende üle ja eks siis näis," sõnas Sirje Karis.