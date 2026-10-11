Evelin Võigemast: ma kipun bändis domineerima

Evelin Võigemast rääkis saates "Hommik Anuga", et nende bändis on kõik suured melomaanid, aga tema kipub lugude valikul oma eelistustega domineerima. Muusik Jonas Kaarnametsa sõnul võlub teda Evelini dünaamilisus ja tõdes, et igas heas bändis peab olema võimekas liider.

"Keegi peab süüdi olema. Ma liiga hästi ei mäleta, aga kuidagi me oma esimese kontserdi Jazzkaarel paika saime," meenutas muusik Peedu Kass.

"See oli Lüganuse, kust meid Jazzkaarele kutsuti, sest Anne Erm oli publiku hulgas," sõnas Evelin Võigemast.

"Minu isa kodukohas Ida-Virumaal Lüganuse külas oli väike kodune kontsert, kus me mängisime ja tõesti Anne Erm seal publikus oli. Mäletan, et Anne tuli hästi armsasti pärast kontserti ja ütles, et kõik oli väga ilus, aga tehke üks proov veel," muheles Kass.

Kassi sõnul kutsus ta Võigemasti ja Jonas Kaarnametsa bändi, sest nad on ilusad inimesed. "Jonast tunnen natuke pikemalt," nentis Kass. "Eveliniga kohtusime paaris teatriproduktsioonis ja sealt tuli see äratundmine, et meil on ühine maitse ja me klapime," meenutas Kass.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Võigemasti sõnul on nad kõik võrdlemisi suured melomaanid. "Igaüks natuke ise suunda oma maitsega. Selles kolmeses koosluses saab meie ühisosa kokku. Mina kipun siin domineerima oma muusikaliste eelistustega. Nemad on ju professionaalsed muusikud ja võivad mängida absoluutselt kõike, aga mina ikka absoluutselt kõike ei laula," nentis Võigemast. "Ma pean professionaalsetest muusikutest väga lugu. Muusiku sõna on minu jaoks suure tähendusega."

"Ühes heas bändis on üks frontman või frontwoman, kes ütleb, kuidas asjad on ja Evelin kannab seda asja," nentis Kaarnamets.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Evelini juures võlub mind tema dünaamilisus Ta on omavahel täiesti teistsugune kui rahva ees," sõnas Kaarnamets.

"Mind võlub Jonase juures kõik. Mulle on meeldinud kõik tema muusikalised ettevõtmised," tõi Võigemast välja.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Kaarnametsa sõnul teeb ta praegu bändiga Frankie Animal südamevalu teemalist plaati.

"Mina olen seda albumit kuulanud ja mulle väga meeldib, väga suur südamevalu paistab sealt, vahel isegi küsin, et mis lahkumineku lood need on," nentis Võigemast.

Võigemast tõi välja, et see on kohati vanade meeste muusika, mida nad oma bändiga teevad. "Püüame otsida enda jaoks huvitavaid ja natuke unustatud asju," tõdes Võigemast.