Populaarsed kartulispiraalid valmivad spetsiaalsest kartulisordist

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Kartulifestivali korraldaja Villem Varik õpetas "Terevisioonis" kartulispiraale valmistama ja tõdes, et laste hulgas popid spiraalid valmivad spetsiaalsest kartulisordist, mida kasvatatakse Hollandis.

"Kartulispiraal ongi oma totakas ja absurdses variandis midagi erilist," ütles kartulifestivali korraldaja Villem Varik. "Kuidas on võimalik luua ühest kartulist midagi suurejoonelist, aga samas mittemidagiütlevat."

Kuigi Eestis kasvatatakse üle 33 erineva sordi kartulit, siis spiraalide meisterdamiseks sobivad spetsiaalsed Hollandis kasvatatud kartulid.

Kruviga varras aetakse kartuli sisse ja hakatakse keerama. Mehhanisme, kuidas kartul spiraaliks teha, on mitmeid ja abivahendeid on võimalik saada poest.

"Kui spiraal on valmis, tõmbad kartuli lahti. Mina olen teinud klassikalise jahu-soola-pipra tõmmise, mida peale valada või mille sees spiraali leotada ja siis panen spiraal potti frittima," juhendas Varik. "Õli sees küpseb spiraal pruunistumiseni ehk kolm-neli minutit. Küpsenud spiraal kerkib pinnale."

Frititud spiraali peale panna kartulimaitseainet. "See on laste ja perede lemmik," tõdes Varik.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueerisid Martha-Beryl Grauberg ja Reimo Sildvee

