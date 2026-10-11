Karl Kermes: suhtest lahkumine nõuab suurt julgust

Teatriprodutsent Karl Kermes rääkis saates "Hommik Anuga", et abielulahutus mõjus talle rängalt ja ta otsustas oma suhteloo lavale tuua. Kermese sõnul saab suhte päästa vaid juhul, kui mõlemad pooled seda tahavad ning sageli on ka suhtest väljumine suur julgustükk.

"17 aastat on möödunud produktsiooniettevõtte loomisest," ütles produtsent Karl Kermes, kes on välja toonud Jan Uuspõllu, Peeter Oja, Ott Sepa, Tõnis Niinemetsa ja Kristjan Lüüsi monotükke.

Möödunud aasta novembris lahutas Kermes abielu ja otsustas iseenda loo lavale tuua. "Põhjuseid oli tegelikult palju. Hakkasime Maria Peterson-Aardami ja Ott Aardamiga otsima järgmist materjali pärast lavastust "Kriis kriis mis siis". Otsisime teemasid, mis oleksid ühiskonnas olulised. Sellele oli eelnenud mu lahutus ja kuidagi kujunes nii, et jaanuarist alates jäin elama tütrega kahekesi, kuna poeg elab Inglismaal," sõnas Kermes.

Erinevad igapäevaseigad andsid Kermesele kinnitust, et midagi on tema ajuga hästi kehvasti. "Ma enam ei adapteerunud erinevates olukordades."

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Uuringud olid kõik korras ja perearst arvas, et ta on lihtsalt väsinud. "Perearst ütles, et tal on veel selliseid patsiente, mehi, kes on jäänud üksikisaks ja arvas, et peaksin lihtsalt puhkama. Veel ütles arst, et ma võiksin rääkida lahutusest ja vanemate üksijäämisest. Kuuleme rohkem sellest, kui keeruline on emadel, kes on üksinda jäänud, aga mehed ei räägi, üksikisad ei räägi," tõi Kermes välja.

Ka Kermese vanemad lahutasid, kui ta oli kümneaastane. "Abielu kontseptsioonina on päris keeruline, me ju alati proovime, need olid rasked ajad. Siis me astume ise ellu ja arvame, et meie teeme küll kõik hoopis teistmoodi. Kui sa lähed sõlmima abielu, siis sa sõlmid selle ikkagi igaveseks," sõnas Kermes, kelle abielu kestis 13 aastat.

Suhte oleks saanud ka päästa, aga Kermese sõnul peavad siis mõlemad pooled seda tahtma ja saama asjadest sarnaselt aru. "Meil ei läinud niimoodi, töötasime selle nimel päris palju, käisime terapeudi juures, otsisime ja püüdsime, aga küsimus on selles, kuidas sa kriisi olukorras käitud ja kuidas sa oskad kriisist koos välja tulla. Loominguline koostöö õnnestus meil seevastu väga hästi."

Kermesel on uus suhe. "Ideaalset partnerit polegi olemas. Uurime ka oma lavastuses, miks me siis ei saa meeste ja naistena koosolemisega hakkama. Huvitaval kombel vajavad naised ja mehed samu asju. Me vajame lihtsaid asju. Et tuleks see inimene, kes lõpuks valiks meid, et saaksime kellegi jaoks olla see kõige-kõige olulisem. See on peamine asi, mida me otsime," nentis Kermes.

"Sel teekonnal saame erinevates kohtades pihta ja lähme laiali. Need, kes otsustavad kokku jääda, on tublid, aga need, kes otsustavad lahku minna, on veel tublimad, sest suhtest välja minna on suur julgustükk," tõdes Kermes.