Kirsti Timmer: loodan, et mu tütar murrab meie pere ebameeldiva mustri

Ajakirjaniku ja saatejuhina tuntust kogunud Kirsti Timmer rääkis saates "Käbi ei kuku...", et nii talle kui tema emale on kogu elu meeldinud pahad poisid ja loodetavasti lõpeb see muster tütar Merilyga. Ema Ellen Valdsteini sõnul on selgeltnägemisvõime nende peres edasi liikunud põlvest põlve.

"Kirsti on rohkem minu moodi, tal on see pealehakkamine ja jutt ja ma võin öelda, et ta on täiesti oma ema tütar," ütles Kirsti Timmeri ema Ellen Valdstein.

"Mu ema kasvatas mind väga sihikindlalt ja teadlikult, käisin lapsena ära kõik kontserdid, mis Tallinnas toimusid. Emal olid Filharmoonias head sõbrad. Kõik teatrietendused käisime ära, täiskasvanute etendused, ema tegi seda väga sihtotstarbeliselt. Mind kasvatas ta põhimõttega, et lihttööle sa mitte kunagi ei lähe. Kirjutasin klassi kõige paremaid kirjandeid, sest mul lihtsalt oli nii lai silmaring," sõnas Kirsti Timmer.

Elleni ema tegi terve elu lihttööd ja see oli väga raske. "Ma ei tahtnud endale sellist saatust ja veel vähem oma lapsele," ütles Peipsi äärest pärit Ellen, kes elukutselt on meeste rätsep.

Ellen mäletab oma lapsepõlvest ühtainukest korda, mil ta sai ema käest vitsa. "Aga siis nii, et veri tilkus mööda kintsusid," meenutas Ellen. "Selle eest sain, et pidime külla minema, mul olid valged põlvikud jalas, aga ma tahtsin sokke ja sellepärast kiskusin põlvikud alla. Ema läks mu selja taha, võttis sirelipungades oksad, põlvikud olid verised, me läksime koju tagasi, ei läinudki külla. Sellepärast ma oma last pole kunagi löönud."

Ellen meenutas, et tal oli kasuisa, kes oli väga armastav, aga tarvitas alkoholi väga kõvasti. "Tahtsin saada juristiks või ajaloolaseks, aga ma ei õppinud nii hästi, et ülikooli minna. Läksin tööle, et omaette elama minna."

16-aastaselt läks Ellen oma elu peale. "Ema oli ägeda iseloomuga, kui võõrasisa oli purjus, hakkasid riidlema, see ei olnud idülliline pereelu."

Elleni peigmeesteks olid Ott Arder ja Mati Unt

Kirsti meenutas, et tema ema noorpõlvepeigmehed olid Ott Arder ja Mati Unt. "Ja siis leidis ta minu isa, kes oli üks igavene liiderlik mees, ilma sihtide ja eesmärkideta. Aga muidu ilus mees. Siiamaani ajab ta kõik naised hulluks, ta ei ole pereinimene, kõik minu sõbrannad on olnud mingil ajal mu isasse armunud. Isa on elanud terve elu ainult endale."

"Mul on palju Mati Undi kirju ja pilte, aga elu viis meid lahku," sõnas Ellen.

Kirsti meenutas, et temal ei olnud noorpõlves peikasid, sest ta sai juba varakult aru, et tahab oma elus muud, kui rippuda vaid mehe küljes. "Võib-olla on see olnud ka tõukeks, miks mind terve elu on inimeste psühholoogia huvitanud."

Ellen meenutas, et Kirsti sünnitamine oli kohutav, sest kestis 42 tundi. "Sellepärast mul on üks laps ka. Ta oli sündides peaaegu viiekilone."

"Isa tegeles minuga, isa mängis minuga, ta oli väga hea isa," tõdes Kirsti.

Klassikaaslastega Kirsti eriti ei suhelnud, sest nad olid päris lapsed. "Mul oli hoopis teine suhtlusringkond. Ma olin punkar," sõnas Kirsti.

Peres juhtus tragöödia, millest lõplikult suutis lahti lasta vaid mõned aastad tagasi

"Ema noorema õe mees Margus Orav mängis ansamblis Muusik Seif. Margus oli minu jaoks iidol. Ta sõitis mööda laia Venemaad, kõik muusikud käisid ema õe juures koos. Mängisin seal Tõnis Mägi, Elmu Värgi ja Jaak Ahelikuga peitust. Kui Margus Ungaris ära tapeti, jäin Ahelikuga suhtlema, siis tema kutsus mu siis alati festivalidele kaasa."

Kirsti meenutas, et oli 14-aastane kui Margus lahkus, aga alles neli aastat tagasi tegi ta läbi teraapia, kus suutis sellest kohutavast kaotusest lahti lasta.

Esimese lapse isa ei tahtnud tütart süllegi võtta

"Ma tahtsin hullult minna õppima Otsa kooli, aga mäletan, kuidas kitarrist Viktor Vassiljev ütles mulle, et kas sa loll oled, et otsa kooli lähed, sinust saab samasugune laulja nagu su lauluõpetaja, isikupära kaob ära. Ta rikkus sellega mu elu ära, aga siis ma ei läinudki sinna katsetele, läksin Eesti Televisiooni."

Emaks sai Kirsti 22-aastaselt. "Minu lapse isa oli Terminaatori basskitarrist ja tema ütles, et laps rikub tema elu ära, sest talle on fännid olulisemad. Indrek ei saanud sel ajal endagagi hakkama. Merily ei suhtle isaga ja nimetab isaks oma kasuisa."

Elleni jaoks oli elu kõige raskem päev, kui Kirsti tuli lapsega koju ja lapse isa Indrek läks ära. "Inimese külmus tegi haiget," tõdes Kirsti. "Ta ei võtnud oma last süllegi. Õnneks olid mul sõbrad. Ema toetas ka kogu aeg."

"Mehe nime jätsin endale ainult sellepärast, et olla lapsega ühise perekonnanimega, kuna ma abiellusin temaga. Tegin selle lolli vea, et panin lapse tema nimele, mida ta ei ole väärt," tõdes Kirsti.

Ka nooremate laste isaga kooselu ei sujunud

Kirsti meenutas, et tütar Merily on teda väga palju proovile pannud, eriti teismelise eas. "Isa soojust oli väga palju puudu, aga samas ei ole ta alates 16-aastaselt mu käest raha vastu võtnud, ta töötas kolme koha peal. Ta on väga töökas ja sihikindel."

Kirstil on ka kaks poega, Ron-Robert ja River. "Ron-Robert on minu moodi nihverdaja, aga ka väga alalhoidlik. River ei püsinud pudeliski paigal, temaga juhtusid kõikvõimalikud asjad. Praegu on nad mu parimad sõbrad."

Poiste isaga läksid Kirsti teed lahku. "Poisid olid veel väga väikesed. Lapsed kuulsid meievahelisi ütlemisi pealt. See on kõige valem asi, mis üldse olla saab, sest lapsed hakkad süüd tundma. Ütlesin poistele, et see olukord ei meeldi kellelegi, et me tülitseme ja sellepärast läheme lahku. Kui me laste isaga lahku läksime, ei kakelnud enam poisid ka kodus omavahel. Lapsed ei taha, et tema ema või isaga oleks halvasti."

Selgeltnägemisvõime on nende peres päritud vereliini pidi

Ellen meenutas, et juba tema ema hävitas kodust kõik kaardid. "Me ei tohtinud kodus ühtegi kaardimängu mängida. Tollal ennustatigi tavaliste kaartidega. Ma nägin ette ka Marguse surma," nentis Ellen.

Igal selgeltnägijal on kuskil piirid. "Valetada ei tohi, sa pead aus olema. Kui sinu piir on ees, pead ütlema. Kui hakkad valetama, siis saad karistada. Kui see anne on sulle antud verega nagu meie pere puhul, siis sa lihtsalt tead neid asju, keegi pole sulle ütelnud midagi, keegi meist pole mingeid kaartide tähendusi õppinud, sa lihtsalt tead seda," tõdes Kirsti.

Kirsti tunnistas, et väga paljuski on ta käinud oma ema jälgedes. "Need on mustrid. Mingeid mustreid olen suutnud murda, mõningaid mitte," tõdes Kirsti. "Loodan, et mu tütrega need mustrid murduvad. Et mu tütar on teinud puhta poisi valiku, et siit edasi enam pahade poistega ei lähe."

"Ei tea miks, aga tüdrukutele ikka meeldivad need pahad poisid," muheles Ellen.