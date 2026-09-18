X!

Liina Raud: Vivian Maier oli sündinud talent

Terevisioon
Foto: err
Terevisioon

Reedel avatakse Fotografiskas Tallinnas USA 20. sajandi fotograafi Vivian Maieri näitus. Fotograaf Liina Raua sõnul oli tegu sündinud talendiga, kes valdas meisterlikult linnafotograafiaga seotud tehnikaid.

Raud kohtus Maieri nimega esimest korda ülikooliõpingute ajal fotograafia ajaloo loengus. "Ta ei ole võib-olla kõige suurem tegija, aga kindlasti üks nendest," märkis Raud.

Maieri panus fotokunsti avastati alles pärast tema surma. Äärmiselt privaatne ja materiaalsetest väärtustest distantseerunud Vivian töötas lapsehoidjana. Lapsed kaasas, kulges ta mööda linnaruumi, märgates ja pildistades, jäädvustades ja luues visuaalset arhiivi sõjajärgse Ameerika argielust.

"Ta märkas elu enda ümber, märkas hetki enda ümber, elas selles hetkes. Ta oli väga kihvt fotograaf, sest tal ei olnud fotograafiaharidust. Tegi seda lihtsalt oma huvist ja hobist. Analüüsides öeldakse see-eest, et tema tööd tunduvad hästi läbi mõeldud. Ta oli lihtsalt sündinud talent. Vaevalt ta mõtiskles, et kuidas ma siin inimese joontega kokku panen jne. Ta lihtsalt nägi ja nii ta selle pildi tegi," selgitas Raud.

Näitus tutvustab Maieri loomingut 1950. aastate algusest kuni 1980. aastate keskpaigani ligi 200 teose kaudu.

Raua sõnul annavad Maieri fotod aimu ka tema tehnilisest meisterlikkusest, sest suutis detailirohkeid pilte jäädvustada ka ilma vajaliku valguseta. "Ta peab olema võimeline nägema tumedas ja heledas detaili. Samamoodi on huvitav vaadata ka jooni, mis meie pilku erinevatesse kohtadesse juhatavad, kuidas on pilt raamistatud," lisas ta.

Kuigi pildid on tehtud pool sajandit tagasi tunneb Raud Maieri piltide pealt ära ka enda südamelinna Chicago. "Eriliseks teeb selle tolleaegne tehnika. Täna samasugune pilt tuleb lihtsalt palju selgem," märkis Raud.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Juhan Kilumets

Kõik koos

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

17.09

ARHIIVIPÄRLID | Juubilar Heimar Lenk läbi aastate

17.09

Rajaleidja: jalgu trampiv vanem annab märku lahendamata suhtlusprobleemist

15.09

Kalle Sepp: õpetaja ütles, et oma töömehe näppudega ma pianistiks ei saa

17.09

Tartu avatud majade giidituur viib hullumajja, pärmivabrikusse ja garaaži

15.09

Antti Kammiste: muusikaõpetaja töö aitas mul tumedast august välja tulla

17.09

Jaanus Nõgisto: festivalil "Viljandi 1976" alustasime uut Ruja

09:25

Liina Raud: Vivian Maier oli sündinud talent

17.09

Katrin Soika oma pere haridusdünastiast: õpetajaamet on meil geenides

16.09

Aavik: kui midagi suure armastusega teha, siis see jõuab ka teisteni

22.08

Taavi Kotka: haigus muutis väga palju mu mõtteviisi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo