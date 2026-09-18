Tauri Tallermaa: lapsed ei õpi nendelt, kes neile ei meeldi

Mälutreener Tauri Tallermaa rääkis "Terevisioonis", et õppimise puhul on määrava tähtsusega huvitavus, taipamine ja kordamine. Tallermaa tõi välja, et lapsed ei õpi nendelt, kes neile ei meeldi.

"Mina ei ole olnud oma lastele hea õpetaja. Me saame küll õpitud, aga ühele ei meeldi see, et ma teen nalja ja teisele see, et ma olen kuri. Kuigi ma enda arvates olen nõudlik. Ma olen seda mantrat tagunud juba 24 aastat, et mida meelde jätmiseks on vaja teha. Need on nii lihtsad asjad ja töötavad soost ja vanusest sõltumata," tõdes mälutreener Tauri Tallermaa.

Mälutreeneri sõnul on tähelepanu peaaegu võimatu keskenduda, kui ei ole huvitav ja huvi tekib siis, kui on tore. "Geniaalne mõte on see, et lapsed ei õpi nendelt, kes neile ei meeldi. Kui mulle esimene reaktsioon ei meeldi, näiteks lapsele ei meeldi, et ma teen nalja, ta tahab, et asja tõsiselt võetakse. Lapsel ei teki klaverimängu, jalgpalli vastu huvi, kui ta saab esimeses trennis kohe vastu pead," selgitas Tallermaa.

"Õppimine on igal juhul pingutus, lihtsama vaevaga saab ainult siis, kui sa oled eelnevalt pingutanud. Siis on järgmine pingutus lihtsam," tõdes mälutreener.

Toreduse tekitab see, kui lapsevanemal on aega. "Üldiselt kuni puberteedieani on lapsed valmis oma vanematega koos olema, kui vanemaga on tore. Kui tore ei ole, tulevadki nutiseadmed ja kõik muud asjad, sest seal on toredam."

Teiseks tõi Tallermaa välja taipamise. "Ahaa, nüüd ma sain aru! Neid hetki on meil kõigil olnud. Sel hetkel tekib ajus ühendus erinevate mustrite vahel, nüüd käis klõks ära."

Õppimisel on väga tähtis ka kujutlusvõime. "Ühel koolitusel rääkis Marju Lauristin, kuidas ta õpetas oma lapselapsele, mis on murrud. Ta murdis õuna pooleks ja ütles, see on murd. Nüüd on ühest saanud kaks. See on üks kahest osast ja see on teine kahest osast. Kujutlusvõime ja fantaasia on inimese jaoks ainulaadne, ühelgi teisel elusolendil seda ei ole. See nõuab lapsevanemalt aga aega ja pingutust," tõi Tallermaa välja. "Oluline on ka see, et me peame rääkima lapsega lihtsas keeles, tooma päriseluga seoseid."

Kolmandaks oluliseks aspektiks on kordamine. "Sellega tuletad ajule meeldi, et ära palun lase lahti, hoia seda meeles. Mulle meeldib teha lastele ootamatut kordamist, küsin näiteks kooli sõites midagi, mida eile õppisime, sellel on suur väärtus. See muidugi ei meeldi neile," sõnas Tallermaa.

Lapsele peab sisendama julgust koolis küsida. "Kui sa ei saa aru, siis sa küsid. Miks vanavanematega on toredam, neil on rohkem aega," muheles Tallermaa. "Õppides peabki vigu tegema, see on kõige kindlam viis õppida."