Koolidevaheline teadusvõistlus "Rakett juunior" ootab saatesse kandideerima

Noorte teadusvõistlus "Rakett juunior" avab kolmanda hooaja ning kutsub taas 4.–6. klassi õpilasi üle Eesti proovile panema oma teadmisi, nutikust ja meeskonnatööoskust. Kandideerima on oodatud kolmeliikmelised võistkonnad kõigist Eesti koolidest.

Eesti Teadusagentuuri, teaduskeskuse AHHAA ja Swedbanki korraldataval koolidevahelisel teadusvõistlusel "Rakett juunior" pannakse proovile 4.–6. klassi õpilaste loogiline mõtlemine, teadmised ja meeskonnatöö eesmärgiga selgitada välja Eesti kõige nutikam põhikool. Mullu registreerus võistlusele 138 kooli üle Eesti.

Saatesse registreerimine kestab 27. septembrini. Võistluse eelvoorud toimuvad koolivaheajal 26.–29. oktoobrini. Tänavuse hooaja võitja-meeskonda ootab auhinnareis ühte põnevasse Euroopa teaduskeskusesse.

Võistlusele saab sel korral kaasa elada ETV vahendusel. Veerandfinaalid jõuavad eetrisse 2027. aasta kevadel.

Eesti Teadusagentuuri teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja Annely Alliku sõnul on "Rakett juuniori" eesmärk innustada lapsi märkama teadust igapäevaelus ja mõistma, et nutikusel on mitu nägu.

"Noorte indu ja uudishimu tuleb toetada juba varakult, et säiliks julgus katsetada, küsimusi esitada ja proovida erinevaid lähenemisviise. Oluline on osata rakendada juba õpitut, aga ka vaadata tuttavatele probleemidele uue nurga alt, teadmisi loovalt kombineerida ja leida lahendusi, mis esmapilgul võib-olla kõige ilmsemad ei ole. Just selline mõtteviis aitab kujundada kriitilist mõtlemist ja leidlikkust," selgitas Allik.

Võistluse peakohtunik ja AHHAA teaduskeskuse haridusosakonna juhataja Rasmus Rohtla ütles, et kaks möödunud hooaega on näidanud, kui palju uudishimulikke ja julgeid noori Eesti koolides leidub.

"Võistlus annab õpilastele võimaluse ise katsetada, nuputada, eksida ja uuesti proovida ning avastada, kui palju on võimalik saavutada hea koostööga," lisas ta.

Ka sel aastal on "Rakett juuniori" peatoetaja Swedbank. ""Rakett juunior" on hea näide, kuidas soodustada teadmistejanu, koostööoskusi ja loogilist mõtlemist hariduslikus ja mängulises võtmes. Meil on hea meel panustada algatusse, mis kasvatab järgmist põlvkonda nutikaid ja ettevõtlikke inimesi," ütles Swedbanki toetustegevuste valdkonnajuhi Kärt Kaasik-Kepler.

Võistlusel osalemiseks peab kool moodustama kolmeliikmelise võistkonna neljanda, viienda või kuuenda klassi õpilastest. Võistlusele kvalifitseerumiseks tuleb võistkonnal ühiselt valmistada lühivideo ning läbida nutikuse test.

Reeglid ja registreerimisvormi leiab veebilehelt www.rakettjuunior.ee.

Esimesel hooajal krooniti "Rakett juuniori" võitjaks Kuressaare Hariduse kool ja teisel hooajal Rae valla Peetri lasteaed-põhikool.