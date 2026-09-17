ARHIIVIPÄRLID | Juubilar Heimar Lenk läbi aastate

Heimar Lenk sündis 17. septembril 1946. aastal Tallinnas. Ta õppis Tallinna polütehnilises instituudis majandust ja kaugõppes Moskva riiklikus ülikoolis teleajakirjandust.

Aastatel 1974–1983 töötas Lenk Eesti Raadios ja Eesti Televisioonis. Aastatel 1983–1995 oli ta NSV Liidu Kesktelevisiooni korrespondent Eestis. Lisaks on ta töötanud mitmetes ajalehtedes ning teinud raadiosaateid.

1994. aastal astus Lenk Keskerakonda. Ta oli aastatel 2003–2019 riigikogu liige.

1979. aastal intervjueeris Heimar Lenk kiirrongis Elton Johni:

Heimar Lenk "Pealtnägijas" (2021):

Heimar Lenk "Prillitoosis" (2020):

2024. aastal tegi Lenk kaasa "Õnne 13" aastavahetuse osas: