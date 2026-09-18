Ele Kõlar: kummaline on tunnistada, et ma ei väärtustanud seda, mis oli

Muusik Ele Kõlar tõdes "R2 hommikus", et uue tulemise taustal on tal kummaline tunnistada, et ta väärtustanud ajal, mil ta õe Kaja Kõlariga muusikat tegi, seda, mida nad saavutanud olid.

Plaadifirma Vaiguviiul andis välja kogumiku "Mina ise", kuhu on koondatud Ele ja Kaja Kõlari lood 1970. ja 1980. aastatest. See on esimene kord, kui Kõlarite looming kokkuvõtvalt plaadi peale sai.

Ele Kõlar tunnistas "R2 hommikus", et sõbrad ja fännid on seda albumit pikalt oodanud. Mõned aastad tagasi pöördus Kõlari poole plaadifirma Vaiguviiuli juht Mihkel Truman, kes rääkis, et nüüd võiks albumi ära teha.

"Aga siis jäigi asi jälle minu taha toppama. See kõik tundus mulle liiga keeruline: kust ma materjalid leian; kellega kontrollin; kui palju see tegevus maksab ja mis sellest üldse kasu. Ma ei väärtustanud siis seda asja nii palju kui vaja," rääkis Kõlar.

Selle aasta alguses võttis Ele tütar, mänedžer Sandra Sersant asja uuesti ette. Tema rääkis emale augu pähe, et tehtud tööd tuleb väärtustada ja plaadile panna. "Ta on väga põhjalik. Tal on palju oskusi, oskab kaugele vaadata ja näeb suurt pilti. Täiesti super mänedžer."

Heliplaadi valmistamisel pöörati olulisel määral tähelepanu originaalsalvestiste taastamisele ja parandamisele. Lood taastas Priit Kuulberg. Plaadile lugusid valides kuulas Kõlar nii Sersanti kui Trumani arvamust. Eriti oluliseks pidas ta just viimase mõtteid.

"Ma lähtusin sellest, et meil Sandraga võivad olla mingid oma emotsioonid, aga tema kui rahva esindaja, ta peabki valima sinna sellised lood, mis on rahvale vajalikud, sest kõik kahjuks plaadile ei mahu, seal on piirid ees," rääkis ta.

Seda muret, et tegutsemisaastatel oleks enda muusika kuulamine üle visanud, Kõlari sõnul ei olnud. Üheks põhjuseks on see, et nende muusikat ei olnud peale telesaadete kuskilt kuulata.

"Praegu kogu selle uue tulemise taustal on kummaline mõelda ja tunnistada, et ma ei väärtustanud seda. Mis on tehtud, see on tehtud, ja las ta olla nii, nagu ta oli. Ma ei kuulanud seda ise üldse," tunnistas ta.

Duo eristumisele aitasid omal ajal kaasa professionaalne lavaolek ning kostüümid. Kõlar meenutas, et esialgu õmbles ta kõik kostüümid ise. "See oli ju Vene aeg ja meil ei olnud poes mitte midagi. Kui ma mingit materjali nägin ja idee tekkis, hakkasin seda oma võimete kohaselt kokku panema," meenutas ta.

Tantse harjutasid nad Tombi kultuuripalee tantsuansambli tüdrukutena öösiti. "Kultuuripalee juhtkond võimaldas meile öised peegelsaalid, et saaksime liikumist harjutada. Ma mõtlesin need välja ja siis me seal koos tegime," lausus Ele.