Glen Pilvre: halb on siis, kui koduseadmed ei taha pealtkuulamist lõpetada

Tehnoloogiaekspert Glen Pilvre rääkis "Vikerhommikus", et kuigi tavainimesel harjumuste kaardistamise juures suurt midagi karta ei ole, siis murekoht tekib, kui erinevad seadmed käskudele vaatamata pealtkuulamist ei lõpeta.

Youtube'i sisuloojad Gamers Nexus paljastasid koos küberturbe uurijatega Level1Techs möödunud nädalal, et LG nutitelerid koguvad ulatuslikult kasutajate andmeid. Telekad võtavad sisse kõike enda ümbert ja saadavad seda välja. Tuli ka ilmsiks, et nad teevad seda väga järjekindlalt: ei piisanud näiteks teleka internetist lahti ühendamisest, sest siis salvestas teler info mällu ja saatis internetiga taas ühenduse luues edasi.

"See kõlab muidugi väga hirmuäratavalt. Eelkõige koguvad nad infot selleks, et kaardistada inimeste harjumusi ja peale seda pommitada inimest selliste reklaamidega, mis võiks inimest huvitada. See ei ole kuidagipidi pahatahtlik, et mingil hetkel tulevad vuntsidega mehed ukse taha ja viivad osad inimesed minema," rääkis Pilvre.

"Pigem vastupidi. Kui sa tahad osta kummikuid, siis sulle ei pakuta sandaale ja siis sa oled lõpuks väga rõõmus," lisas ta.

"Hetkel lahvatas skandaal LG ümber, aga eks see on hämar maailm. Me ei tea täpselt ka seda, kuidas see regiooniti erineb. Praegu toimus see USA regioonis suuresti. Võib-olla on Euroopas teistsugused seadused, võib-olla on LG siin tagasihoidlikum. LG ise ütleb selle kõige peale, et see on puhas jama ja nende telekad on väga seaduskuulekad, kuulavad ainult siis, kui neil kästakse kuulata," sõnas Pilvre ning lisas, et kokku võiks asi lõhnata kohtuasja järgi.

"Sest see on üsna karm süüdistus ja teistpidi ka, kui LG ei ole süüdi, siis on neil jäme ots. Aga mingit põhjust mitte usaldada seda kanalit ja uurimust ei ole. Suitsu on väga palju ja kuskil võib-olla kerge tulesäde ka," lisas ta.

Pilvre tõi välja, et telekas ei ole ainus pahalane. "Tegelikult on meil seadmed igal pool ümber. Telefon on ju esimene, mis kuulab meid tegelikult kogu aeg. Isegi tavaline arvuti. Kui minna lehekülgi avastama, siis on ilmselt kõik märganud, et müstilisel kombel saate telefonis reklaame asjadele, millest te sõbraga just rääkisite. Kõik see toimub ju tegelikult kogu aeg."

"Kõik need seadmed üritavad rohkem või vähem meie harjumusi kaardistada, et neid reklaamide müümisega rahaks teha," tõdes ta. "Ehk sisuliselt ainus põhjus, nagu ikka enamus asjade puhul, on raha. Ja raha tuleb täna meile meie tarbimise süsteemist. Need andmed on väärtuslikud. Samal ajal saame meie paremaid tooteid. Varjukülg on see, et me peaksime nõustuma sellega."

Pilvre toonitas, et suunatud reklaam ei ole tarbija jaoks midagi hirmuäratavat. "Küsimus jääb suuresti selle pinnale, et kui sulle öeldakse, et sinu telekas sinu kohta andmeid kogub, on sul võimalus see lõpetada. Halb koht on see, et see ei taha hästi lõpetada, sest see reklaamimüük on väärtuslik."

"Kui sa tegeled millegi valgust kartvaga, siis pead ilmselgelt järele mõtlema, sest muidugi võib seda suurt infomassi kasutada ka üksikisiku tasandil. Aga kui sa oled tavaline inimene, kes huvitub pesupulbrist, siis ei ole sul midagi karta. Ainult hambaid kiristada, et sinu pealt raha teenitakse," lisas Pilvre.