Piret Laikre: raskeim aeg oli, kui pojad omavahel seitse aastat ei suhelnud

Muusik Piret Laikre rääkis saates "Käbi ei kuku...", et emana läbikukkumise tunne pole talle võõras ja tõdes, et elu raskeim aeg oli siis, kui tema pojad omavahel seitse aastat ei suhelnud. Pireti ema Ester Otsla sõnul on ta suutnud tütre peret toetada nii headel kui keerulistel aegadel.

"Isalt olen ma saanud oma musikaalsuse. Tema on mees, keda kodust väga välja ei saa. Tohutult kodu armastav inimene. Ta on 86-aastane, aga näeb väga hea välja, ta kõnnib iga päev," sõnas muusik ja kuue lapse ema Piret Laikre. "Mul on ka kaks venda. Vanem vend Indrek on arhitekt, noorem vend tegeleb puiduga, aga hingelt on ta kalamees."

Pireti ema Ester Otsla on elupõline lasteaiaõpetaja. "Töötan praegugi veel lasteaias," lisas Ester.

"Mu vanem vend on mu poolvend. Mõlemad mu vanemad lahutasid enne minu sündi oma varasemad abielud. Mu ema ja isa said Viljandimaal Uusnas kokku, neil mõlemal olid sama vanad lapsed. Ema oli seal lasteaiakasvataja ja nende mõlema lapsed käisid ühes ja samas lasteaias," meenutas Piret oma vanemate kokkusaamislugu.

Emalt on Piret pärinud oma kommunikatiivsed oskused, organiseerimise ja juhtimise, sest Ester töötas pikalt ka lasteaia juhatajana.

Lapsepõlve veetis Ester koos nelja vanema vennaga. "Ema töötas noorena tubakavabrikus "Leek", kus tol ajal suitsupakke käsitsi pakendati," meenutas Ester.

Muusikakoolis klaverit õppides oli üks tõrge teise järel

Lapsepõlvest meenutas Piret, et kuigi ta väga tahtis muusikakooli klaverit õppima minna, siis õppides oli tal koolis tõrge tõrke otsa. "Mu vanemad ei osanud mind juhendada, kasvasin omapead. Koolis pandi tähele, et mul oli solfedžo väga tugev. Nähti, et olgu pillimäng, kuidas on, aga tüdruk on musikaalne. Muusikakooli direktor Kalle Tamra pakkus, et ma võiksin hoopis akordioni õppima hakata. Klapp uue õpetajaga andis mulle uue hingamise, kuigi ma gümnaasiumis jõudsin tagasi klaveri juurde, see on ikkagi minu pill," sõnas Piret.

"Mu uus klaveriõpetaja Evald Raidma, ansambli "Fix" klahvpillimängijaga, aitas mul kolledžisse sisse saada, praegusesse kultuuriakadeemiasse. Ma sain sisseastumisel kümnest punktist üheksa punkti. Üks noormees, kes sai rohkem punkte, oli Tõnu Laikre, kes astus minuga samale kursusele," nentis Piret.

Tänu Marek Sadamale oli koolis populaarne tüdruk

Pireti sõnul oli ta koolis populaarne tänu Marek Sadamale. "Marek meid popiks tegi. Hakkasin gümnaasiumis Marekiga stuudioteatris koos käima, kus oli ka Jüri Nael, kes seda teatrit vedas. Ühel hetkel oli vaja kuskil esineda ja me hakkasime üht numbrit ette valmistama. Marek äratas tähelepanu ja oskas olla, rahvas läks kohe käima, meie siis andsime talle lauljatena vokaalset tuge, et ta oleks veel ägedam. Meil läks väga hästi, meid hakati kutsuma tähtsatele sündmustele, Marekiga olin meil menu," meenutas Piret, kes oli gümnaasiumis Marekiga ka suhtealaselt paar.

"Meie südamed ei olnud murtud, kui me lahku läksime, sest ma sain aru, et Marek pole see mees, kellega ma tahaksin abielluda. Pigem oli mu süda murtud siis, kui ma kohtusin oma praeguse abikaasa Tõnuga. Tema murdis mind palju enam. See, et me abiellusime, võttis väga kaua aega. Mina juba lõin käega, lõpetasime Tõnuga kooli ära ja kuna Tõnu on lahutatud mees, tema abielu läks metsa, kooli tulles oli ta juba lahutatud, neli aastat suhte kasvatamist ja arusaamist, et ka me oleme nüüd paar või mitte, tal oli ka väike tütar, see kõik tegi meie suhte keeruliseks," tõi Piret välja.

Abielludes lepiti kokku, et mehe sõna jääb keerulistes küsimustes alati peale

"Ajakasutus on kõige suurem õpetus, millega ma kaklen lastega. Ma ei saa seda neile peale suruda, aga ma näen, kuidas noored aega lihtsalt raiskavad. Võib-olla mulle on ette heidetud, et ma ei oska puhata, näengi seda ajaraiskamist teisiti, võib-olla nimetan seda valesti, võib-olla see on aeg, mil nad tahavad puhata või olla lihtsalt niisama," nentis Piret, kelle kõik kuus last tegelevad muusikaga. "Võib-olla ma ei olegi lasknud lastel niisama olla."

Ester tõdes, et kontsertidel esinemas käies makstakse lastele ka palka. "Ema maksab kõigile palka, nad on ju esinedes tööl, nad on kõik abis," sõnas Ester. "Ema Piret hoiab kogu peret tasakaalus, et peres oleks harmoonia ja vähem pingeid, isa Tõnu on kõvema sõnaga."

"Kui me Tõnuga abiellusime, siis me tõepoolest leppisime kokku, et isa sõna jääb peale, Kui on mingi raske otsus või raske küsimus, siis mehe sõna jääb peale," lisas Piret. "Kui ma näen, et mu abikaasa paneb isana või perepeana täiega puusse, ütleb mingi täiesti mõttetu, sobimatu ja ebapraktilise otsuse, siis ma ütlen, et hästi, me teeme nii, aga tea, et see pole minu meelest mõistlik otsus. Ma allusin talle, aga kuidagi need olukorrad ikkagi lahenevad. Kas nii, et isa Tõnu ütleb, et anna andeks, see oli tõesti halb otsus, teeme nii nagu sina ütlesid, aga talle on tähtis, et ma respekteerisin teda, see oli tema jaoks tähtis," selgitas Piret.

Seitse aastat käisid pojad kooli erinevate bussidega, sest ei saanud omavahel läbi

Piret meenutas, et kõige suuremad kaklused abikaasaga on olnud teemal, kuhu muusikas akord panna.

Emana läbikukkumise tunne on Piretile ka tuttav. "Minu raskemad piitsad olid siis, kui mu pojad Jordan ja Andre olid väikesed ja ei saanud üldse omavahel läbi. Seitse aastat käisid nad kooli erinevate bussidega. Nad ei suutnud ühe bussiga sõita. See oli mulle nii raske, nad ei osanud ka käituda, ma ei julgenud nendega ka väljas käia, mul oli häbi, nad ei kuulanud mu sõna. Pisikeste poistena käitusid nad täiesti sobimatult. Mäletan hetke, kus ma mõtlesin, et olen valmis selleks, et nad kunagi ei suhtle enam omavahel. Olime perega söögilaua taga, ma ütlesin need sõnad kõigi ees välja ja lihtsalt nutsin. Kuna ma üldse ei nuta, siis see oli juba nende jaoks šokk, et ema nutab. Ma ladusin kõik hinge pealt välja. Mingi aja jooksul hakkas nende suhe aga vaikselt paremaks minema ja nüüd on nad parimad sõbrad," meenutas Piret.

Ema Esteri tuge peab Piret hindamatuks abiks ja seepärast on ka üks tema tütar Estri nime saanud.