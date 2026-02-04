X!

Galerii: "Terevisioon" tähistab sel neljapäeval 25. eetriaastat

Terevisioon

5. veebruaril möödub 25 aastat ETV hommikuprogrammi "Terevisioon" esimesest eetripäevast. Erilise tähtpäeva puhul liituvad hommikuprogrammiga sel neljapäeval tegijad läbi aegadega.

2001. aastal tõi ETV esmakordselt vaatajate ette "Terevisiooni", mida juhtisid Marko Reikop ja Anu Välba. Reedeti viis hommikuprogramm Tartusse, kus vaatajaid äratasid Ave-Marleen Rei ja Andres Panksepp. Kui täna algab ETV saatepäev kell 6.45, siis 25 aastat tagasi alustas hommikuprogramm kell 6.25.

25. eetriaastat tähistab "Terevisioon" sel neljapäeval rõõmsatujulise saatega, mida juhivad "Terevisiooni" vastutav toimetaja Reimo Sildvee ja hommikuprogrammi kõige hiljutisem liituja, varsti pea aasta jagu saadet juhtinud Martha-Beryl Grauberg.

"Tervel "Terevisiooni" meeskonnal on äärmiselt hea meel, et igas vanuses eestlaste lemmikärataja teleekraanidel on püsivalt "Terevisioon". Eriti hästi on seda näha aegadel, kui meie kodumaal toimuvad olulised sündmused või laiast maailmast tulevad sõnumid vajavad selgitust," sõnab ETV hommikuprogrammi vastutav toimetaja Reimo Sildvee, lisades, et igal hommikul soovitakse vaatajale lisaks rohkele infole pakkuda ka head tuju ja meelelahutust, samuti nõuandeid kööginurgast ja teisi kasulike tarbijateadmisi.

Sildvee tänab toimetuse nimel kõiki inimesi, kes "Terevisiooniga" kaasas on olnud. "Suur tänu muidugi meie vaatajatele, kes meile kaasa elavad ja saadavad pilte nii ilmast kui ka muust põnevast. Siiras tunnustus ka kõigile neile teletegijatele, kes ekraanil või selle taga on teinud saadet kogu selle veerand sajandi  jooksul. Suur aitäh teile!" 

Aastate jooksul on "Terevisioonis" kaasa teinud paljud hinnatud saatejuhid ja teleinimesed. Neist mitmed astuvad hommikuprogrammist läbi ka sel neljapäeval. "Terevisiooni" sünnipäevasaatega liituvad teiste seas Urmas Vaino, Toomas Luhats, Monika Tamla, Meelis Kompus, Kristo Elias ja ka Anu Välba ning Marko Reikop.

"Terevisioon" on ETV eetris argihommikuti kell 6.45.

Saateid juhivad Katrin Viirpalu, Martha-Beryl Grauberg, Reimo Sildvee ja Juhan Kilumets. Päeva esimesed uudised toovad vaatajateni Veronika Uibo ja Liisbeth Rats.

"Terevisiooni" produtsent on Rait-Roland Veskemaa, režissöörid Elo Selirand ja Eliise Siidirätsep, toimetajad Liisbeth Rats, Eeva Variksoo ja Kadri Põlendik.

Toimetaja: Annika Remmel

