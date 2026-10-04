Proviisor alanud viirushaiguste perioodist: kõige parem ravi on puhkus

Kose apteegi juhataja ja proviisor Ene Jõgisoo on töötanud Kose apteegis 43 aastat. Pika tööaja jooksul on ta tundma õppinud mitut põlvkonda kohalikke elanikke.

"Ma olen välja arvutanud, et mul on viis põlve, keda ma olen osanud või aidanud ravida. Näiteks minu ämma ema, ämm, minu pere, minu lapsed ja minu lapselapsed," loetles ta "Vikerhommikus".

Apteekri töö on aastakümnetega oluliselt muutunud. Varem valmistati suur osa ravimeid apteegis kohapeal ja kõik tuli ka käsitsi välja arvutada.

"Retseptide arvutamine käis arvelauaga, sest apteegis tehti ju väga palju ravimeid. Arvutitki kõigil ei olnud ja oli vaja null koma null ühe kopika täpsusega arvutada," meenutas Jõgisoo.

Proviisori poole pöördutakse kõikide tervisemuredega. "Ma ei oskagi nii konkreetselt öelda, et mis on kõige tavalisem – kõik probleemid on ju üleval," ütles Jõgisoo. Ta tõi välja, et varem oli inimestel oma kohaliku arsti juurde lihtsam pääseda. Seetõttu tuleb apteeki ka inimesi, kes ütlevad, et nad ei ole arsti kätte saanud ning küsivad apteekrilt nõu.

Jõgisoo sõnul on inimestel tekkinud harjumus otsida tervisemurele kiiret lahendust tablettidest, eriti valuvaigistitest. "Väga kergesti võetakse valuvaigisteid. Üldse oleks palju lihtsam leida ka muid alternatiive, et ei pea alati ainult tableti kallale minema," leiab proviisor.

Ravimite kasutamist mõjutab ka kiire elutempo. Inimesed tahavad haigusest kiiresti üle saada ja töö või muude kohustuste juurde tagasi pöörduda. "Kellelgi ei ole aega haige olla," tõdes ta.

Jõgisoo soovitab viiruse korral vahel kõigepealt võtta aega puhkamiseks, mitte kohe ravimeid otsida. Eriti nädalalõpus apteeki jõudnud haigetele on ta soovitanud koju minna.

"Minge nüüd koju, jooge sooja jooki, magage, puhake ja teie tervis tuleb palju rutem tagasi. Ärge rabelge, olge rahulikud, võtke aega," õpetas ta.

Tänavu algas viirushooaeg Kose apteegis varakult. Haigete arv suurenes kohe pärast laste kooliminekut septembri alguses. "Väga palju on viiruseid ja väga palju haiguseid," nentis Jõgisoo. "Ma soovitan viiruste ajal kasutada antiviiruse spreisid ja imemistablette. Need tõeliselt aitavad, need tõesti hoiavad haiguseid ära."

Kose apteegis algab tööpäev kell kümme hommikul ja lõpeb kell neli pärastlõunal. Jõgisoo ütles, et kindlasti leidub inimesi, kes sooviksid ööpäevaringselt avatud apteeki, kuid ta ise seda vajalikuks ei pea. Samuti suhtub ta ettevaatlikult ravimite müüki automaatidest, sest sel juhul võib kaduma minna apteekri nõustamine.

"Ma olen nii vana kooli inimene ja nii vana, et mina arvan küll, et nõustamist ikkagi oleks vaja," ütles ta.