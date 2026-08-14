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ETV päeva esimesi teleuudiseid toovad vaatajateni uued tegijad

Terevisioon
Anne Mari Saks ja Anett Peel
Anne Mari Saks ja Anett Peel Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Terevisioon

Koos "Terevisiooniga" alustavad 24. augustil ETV-s taas ka hommikused teleuudised, mis sel sügisel on Liisbeth Ratsi kõrval uute tegijate Anett Peeli ja Anne Mari Saksa kanda.

Pärast viit aastat varajasi ärkamisi jättis kevade viimases "Terevisioonis" hommikuste televaatajatega hüvasti Veronika Uibo, kes keskendub nüüd täies mahus "Aktuaalse kaamera" õhtusele saatele.

Küll on koos "Terevisiooni" naasmisega päeva esimeste uudistega tagasi Liisbeth Rats ja tema kõrval kaks uut toimetajat. Täiesti uue teletegijana näeb ETV hommikutes Anett Peeli, kelle hääl on tuttav paljudele raadiokuulajatele, sest Anett on aastaid töötanud rahvusringhäälingu raadiouudiste toimetajana ning teinud kaastööd nii Vikerraadiole kui ka Raadio 2-le.

Uudistetoimetusega on liitunud ka Anne Mari Saks, kes teles juhtinud nii noortesaadet NOVA kui ka saadet "Meie Bingo". Teleuudistele lisaks saab temaga peatselt lähemalt tuttavaks ka raadiouudistes.

"Terevisioon" on ETV ekraanil tagasi 24. augustist ja seda nagu varasemaltki kell 6.45. Hooaja avasaates saavad vaatajad teada sedagi, kes võtab üle Reimo Sildveelt üle saatejuhi koha.

Liisbeth Rats Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Toimetaja: Annika Remmel

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