Kohvikuomanik Anne Nõlvak: veganlus ei tähenda ilmtingimata tervislikkust

Taimsete toitude kohviku omanik Anne Nõlvak rääkis "Terevisioonis", et veganlus on seotud eelkõige eetika, mitte niivõrd tervislikkusega ja tema eelistab süüa päris toitu, mitte asendustooteid. Nõlvaku sõnul on see küsimus ka kõigesööjatele, kas tarbida poolfabrikaate või teha ise tervislikult süüa.

"Mina panen pannkoogi taina sisse nisujahu, natuke suhkrut, näpuotsatäis soola ja segan ära. Juurde läheb sorts vett ja kaerapiim. Barista variant on parim, sest see on veidi rasvasem kui tavaline kaerajook. Muna ei olegi vaja, saab ilma hakkama," ütles kohviku Kringel omanik Anne Nõlvak.

Nõlvaku sõnul teeb pannkoogipann elu väga palju mugavamaks.

"Väiksemate pannkookide jaoks tuleks tainasse lisada soodat või küpsetuspulbrit," lisas Nõlvak.

Nõlvak on üle kümne aasta vegan olnud. "Veganlus tingimata pole tervislik, see on ikkagi eetiline küsimus. Siin võrdusmärki kindlasti panna ei saa. Veganlus on peamiselt seotud eetikaga. Ma ise eelistan süüa köögivilju, minu jaoks asendustooted nii väga ei olegi olulised. See küsimus on ka kõigesööjatele. Kas sa sööd poolfabrikaate või teed ise süüa," selgitas Nõlvak. "Veganlus ei tähenda ilmtingimata tervislikkust."

"Meie kohvikus on ka alati eesmärk näidata, et vegantoit on lihtne tavaline toit, selles pole midagi erilist. Meil on kõige tavalisemaid eestlastele tuttavaid toite. Kui meil käiakse, siis alati ei teatagi, et see on taimne, sest eesmärk on teha maitsvat toitu, mis juhtumisi on vegan," tõdes Nõlvak.